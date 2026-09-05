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曼達尼市府建逾200人網紅群宣傳話術 挨轟欠透明

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊，被曝建立一個超過200名網路...
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊，被曝建立一個超過200名網路創作者參與的Signal通訊群組，由市長辦公室人員管理。圖為曼達尼日前參加一個社區會議。(Michael Appleton/Mayoral Photography Office)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)團隊被曝建立一個超過200名網路創作者參與的Signal通訊群組，由市長辦公室人員管理，每日向成員發送市府最新資訊、宣傳話術(talking points)、可供社交媒體使用的影片等，並提供活動邀請及訪問市府官員的機會。相關做法曝光後，引發外界對政府資訊傳播、公共紀錄保存及付費宣傳透明度的討論；市議會預計將在本月22日，就市府使用網紅及Signal的做法舉行聽證會。

「哥倫比亞新聞評論」(Columbia Journalism Review，CJR)近日刊文，提前披露哥倫比亞大學新聞學院一份即將發布研究報告的部分結果。文章指出，曼達尼市府與網路創作者之間主要存在兩類關係，一類是市府機構利用Instagram、TikTok等平台網紅宣傳移民權益、租客權益、公共預算等公共服務；另一類則是市長辦公室建立的「紐約市創作者公告群(NYC Creators Announcements)」Signal群組。

該Signal群組源自曼達尼競選期間支持他的「支持曼達尼的創作者(Creators4Zohran)」網路，目前由市長辦公室新媒體及文化傳播主任Emilia Rowland管理。加入群組的網紅需填寫居住地及感興趣議題等資料，之後，可依個人關注領域收到活動邀請。接受研究人員訪問的成員稱，群組目前已有超過200名網紅，包括擁有5000至1萬名粉絲的小網紅，或是百萬粉絲的內容創作者。

研究人員形容，這個Signal群組在部分功能上類似傳統媒體使用的新聞發布名單，成員收到資訊後，仍可自行決定是否製作內容。值得注意的是，加入群組及發布相關市府內容本身並不會獲得市府報酬。不過，其中部分網紅另有接受不同市府機構委託，參與特定公共資訊宣傳活動。

文章指出，市府機構長期與社群媒體創作者合作，相關做法並非曼達尼上任後才出現，但研究同時對付費合作的透明度提出疑問。市府機構人員向研究團隊表示，目前，網紅參與一次宣傳活動的市場價格約為5000元至2萬元，通常由與市府簽約的行銷或廣告公司再與網紅簽約。市府相關採購公告一般不會列出最終受聘內容創作者的姓名，使外界較難掌握具體合作關係。

付費內容的標示方式也並不統一。研究發現，紐約市公立醫院系統部分網紅內容會使用「#paidpartnership」標籤，競選財務委員會則使用「#NYCVotesPartner」；另一些市府宣傳內容則使用政府機構帳號或其他標籤。

相關爭議也在本周進一步延燒。市議會政府運作委員會主席布魯爾(Gale Brewer)表示，委員會預計22日舉行聽證會，了解市府使用Signal及網紅傳播資訊的方式，是否符合政府公共紀錄保存及透明度要求。市議員黃友興也計畫推動立法，要求接受市府付費的網紅，在相關內容中清楚披露政府贊助關係。市府則回應，Signal群組中的網紅並未因發布曼達尼或市府相關內容而獲得報酬，並稱Signal的使用符合市府紀錄保存規定。

此外，研究還指，市府愈來愈將資訊發布、官員採訪機會及部分宣傳預算投入網路創作者體系，而部分網紅雖能快速接觸特定受眾，卻通常不進行傳統媒體所承擔的監督、追問及調查報導。

精華 FAQ

  • 市長辦公室建立名為「NYC Creators Announcements」的Signal群組，向超過200名網紅發送市府最新資訊、宣傳話術與影片，並提供活動邀請與官員訪談機會。

  • 因為部分付費合作由外包行銷公司再簽網紅，市府採購公告不一定列出最終創作者姓名，且內容標示方式不一，讓外界難以掌握實際合作與資金流向。

  • 市議會政府運作委員會預計22日舉行聽證會，檢視Signal與網紅傳播是否符合法規；同時也有人推動立法，要求受市府付費的網紅明確揭露贊助關係。

哥倫比亞大學 紐約市 曼達尼 Signal

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