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副州長候選人歐德思訪曼哈頓華埠 聆聽民瘼

記者許君達／紐約報導
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民主黨籍副州長候選人歐德思前往華埠拜票，並與社區人士和業者交流。(記者許君達／攝...
民主黨籍副州長候選人歐德思前往華埠拜票，並與社區人士和業者交流。(記者許君達／攝影)

紐約州民主黨副州長候選人歐德思(Adrienne Adams)26日前往曼哈頓華埠，與商家和社區人士交流。此行作為歐德思全州巡迴拜票的其中一站，正在競選州參議員的華埠選區候選人、現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)到場支持，並陪同歐德思拜票。

歐德思和李榮恩當日走訪的華埠業者包括「紙生仔」(Paper Sons)咖啡館、勇記(Wok Wok)餐廳和華埠雪糕行，他們向負責人了解經營情況，並分別品嘗了三家店的代表性食物和飲品。

華埠勇記餐廳業者邱運鵬帶著小孫子與歐德思、李榮恩交流。(記者許君達／攝影)
華埠勇記餐廳業者邱運鵬帶著小孫子與歐德思、李榮恩交流。(記者許君達／攝影)

在與社區人士座談時，曼哈頓聯合民主黨(UDO)主席司徒仲菁表示，新冠疫情雖已過去多年，但對華埠的持續影響綿延至今。李榮恩說，華埠有很多歷史悠久、代際傳承的老店，他們不僅堅守著老味道，也在用自身的傳承延續華埠特有的一些文化傳統，疫情除導致一些老店熄燈外，成本、租金、稅務等成本持續上升，也給活下來的店鋪帶來極大壓力。部分老店倒閉後，雖然有很多新店出現在華埠，但成本居高不下以及創業初期本身的不穩定性，都令華埠的商業需要持續的援助。

勇記餐廳業者邱運鵬表示，他從前輩手中接過這間家族企業後，便一直全年無休地努力經營。他希望政府能創造一個更安全的社會環境，幫助生意永續發展。

華埠多名社區人士與歐德思和李榮恩會面、並陪同走訪華埠。(記者許君達／攝影)
華埠多名社區人士與歐德思和李榮恩會面、並陪同走訪華埠。(記者許君達／攝影)

民主黨65D區領袖兼華埠孔子大廈董事會成員于金山則向歐德思提出，包括孔子大廈在內的米切爾-拉瑪(Mitchell-Lama)住房在經過數十年的使用後，現出現一些問題。他呼籲州府盡快制訂解決措施，透過減稅、集體保費談判以及優惠貸款等方式，減輕「米切爾-拉瑪」樓宇及業主的負擔。歐德思則表示，在她此前任職市議員期間，其選區內也有存在相似問題的「米切爾-拉瑪」住宅，因此她很清楚居民的痛感，並表示如能順利當選，將在州府積極推動此議題。

當日與歐德思和李榮恩見面的社區人士還包括民主黨65D區領袖李艷娟(Virginia Lee)、社區組織「歡迎來華埠」聯合創始人李佩欣(Vic Lee)、紐約中華公所義工司徒長群以及65區州眾議員民主黨參選人張偉力。

精華 FAQ

  • 歐德思此行是全州巡迴拜票的一站，重點在與華埠商家和社區人士面對面交流，了解地方需求，同時爭取社區支持，並由李榮恩陪同拜票。

  • 商家指出疫情後遺影響仍在，加上租金、稅務與各項成本持續上升，令老店與新店都承受沉重壓力；他們希望政府提供更安全的環境與更多支援。

  • 于金山提到包括孔子大廈在內的米切爾-拉瑪住房，經多年使用後出現問題，呼籲州府透過減稅、集體保費談判及優惠貸款等方式，減輕樓宇與業主負擔。

民主黨 眾議員 疫情 米切爾-拉瑪

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