獲逾49%選票 馬泰宣布勝選續為底層發聲

代表曼哈頓華社的第一選區市議員馬泰宣布勝選。圖為馬泰在選舉夜與競選團隊合影。(記者許君達／攝影)

包括曼哈頓華埠 的市議會第一選區現任議員馬泰(Christopher Marte)，在民主黨 初選中獲得超過49%的選票，雖與單獨過半尚有微弱差距，但由於領先票數較多，馬泰仍在開票當晚宣布勝選。

根據市選舉局25日0時30分公布的最新計票結果，在開票已完成98.96%的情況下，馬泰獲得該選區49.19%的選票，達到位列第二的挑戰者諾永信(Elizabeth Lewinsohn)的近兩倍。

市議員初選採複選排名制，第一輪計票後，單獨過半者直接確定勝局，如無人過半，則須逐輪淘汰第一選擇票數最少者，將他們的票累積到第二人選名下，以此類推，直到僅剩兩名競爭者時，再決最終勝負。複選計票將在7月1日前全部完成。

在第一選區，挑戰馬泰的諾永信和寇曼(Jess Coleman)採用相互背書的策略狙擊馬泰，此外，華裔參選人余燕志(Eric Yu)亦獲得9.95%的選票。在複選排名制下，若三名挑戰者的票數完全累積到其中一人名下，其總票數將比馬泰略多，但這種極端情況在實踐中出現的概率微乎其微，因此從數據上看，馬泰目前僅存在「理論上」反勝為敗的可能。

馬泰在勝選演說中強調，在過去四年，他的團隊一直在與人們所認為的各種「不可能」抗爭，獲得了包括伊莉沙白街花園(Elizabeth Street Garden)的保全和600餘套可負擔住房項目在內的成果，他也會繼續為家庭護理員、退休 公務員等弱勢群體爭取權益，去做那些「有道德正義性」的事。

華埠孔子大廈居民Mary表示，馬泰付出了很多時間與社區領袖和普通居民溝通，聽取他們的需求，並與社區和當局合作，盡心盡力解決問題，這是她支持馬泰的原因。來自台山的華埠選民梅先生認為，馬泰任內，在區內綠化、爭取住房以及幫助護理員發聲等方面都取得了成績。希望未來在可負擔住房的分配上，能更多照顧到華埠的老人。

馬泰將在11月的普選中接受共和黨候選人丘海倫(Helen Qiu)的挑戰。在上屆市議會選舉中，馬泰以較大優勢戰勝丘海倫。