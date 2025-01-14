鄭永佳川普大廈辦籌款會 介紹政綱

州眾議員鄭永佳在川普大廈辦籌款會，介紹政綱。(鄭永佳辦公室提供)

布碌崙 (布鲁克林)州眾議員鄭永佳，日前在曼哈頓川普大廈(Trump Tower)舉辦競選籌款晚會，並介紹第二屆任期的政綱。鄭永佳是紐約州歷史上首位華裔共和黨 州眾議員，也成為了第一位在川普大廈舉辦競選籌款活動的華裔共和黨人。

鄭永佳在致辭中首先感謝他的太太Lily，感謝她的陪伴和有力的支持。鄭永佳回顧了家族移民美國，在美國安居發展的風風雨雨，他還介紹了自己的從政歷程，他稱自己赤手空拳打破華裔參政的玻璃天花板，擊敗了連任36年的老議員，然後又再次突破民主黨的重重包圍，一路走來頗為艱辛。他向眾多支持者和義工表示謝意。

鄭永佳承諾在第二屆任期內將繼續全心全意為選民服務，第一要務是改善公共安全，繼續設法修正保釋改革；第二，繼續為社區提供高質量的教育，他認為教育應重視才能，而不是以政治正確為基礎；第三，反對加稅，停止徵收堵車費，因為堵車費會扼殺華埠和下城的小商業；第四是取消紐約的庇護城市和庇護州地位。他希望在川普政府的領導下，紐約州能更多向常識回歸。

當晚有眾多共和黨同僚和華裔社區人士出席了這次籌款會，包括民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)、納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)、布碌崙共和黨主席巴薩米安(Richard Barsamian)、羊頭灣第45區州眾議員諾瓦克夫(Michael Novakhov)等。眾嘉賓盛讚南布碌崙亞裔共和黨的快速崛起，巴薩米安對在場共和黨人說，任何事情都是可能的，共和黨能爭取到所有族裔。