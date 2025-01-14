我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

鄭永佳川普大廈辦籌款會 介紹政綱

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員鄭永佳在川普大廈辦籌款會，介紹政綱。(鄭永佳辦公室提供)
州眾議員鄭永佳在川普大廈辦籌款會，介紹政綱。(鄭永佳辦公室提供)

布碌崙(布鲁克林)州眾議員鄭永佳，日前在曼哈頓川普大廈(Trump Tower)舉辦競選籌款晚會，並介紹第二屆任期的政綱。鄭永佳是紐約州歷史上首位華裔共和黨州眾議員，也成為了第一位在川普大廈舉辦競選籌款活動的華裔共和黨人。

鄭永佳在致辭中首先感謝他的太太Lily，感謝她的陪伴和有力的支持。鄭永佳回顧了家族移民美國，在美國安居發展的風風雨雨，他還介紹了自己的從政歷程，他稱自己赤手空拳打破華裔參政的玻璃天花板，擊敗了連任36年的老議員，然後又再次突破民主黨的重重包圍，一路走來頗為艱辛。他向眾多支持者和義工表示謝意。

鄭永佳承諾在第二屆任期內將繼續全心全意為選民服務，第一要務是改善公共安全，繼續設法修正保釋改革；第二，繼續為社區提供高質量的教育，他認為教育應重視才能，而不是以政治正確為基礎；第三，反對加稅，停止徵收堵車費，因為堵車費會扼殺華埠和下城的小商業；第四是取消紐約的庇護城市和庇護州地位。他希望在川普政府的領導下，紐約州能更多向常識回歸。

當晚有眾多共和黨同僚和華裔社區人士出席了這次籌款會，包括民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)、納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)、布碌崙共和黨主席巴薩米安(Richard Barsamian)、羊頭灣第45區州眾議員諾瓦克夫(Michael Novakhov)等。眾嘉賓盛讚南布碌崙亞裔共和黨的快速崛起，巴薩米安對在場共和黨人說，任何事情都是可能的，共和黨能爭取到所有族裔。

共和黨 華裔 布碌崙

上一則

當代傳奇劇場訪紐約 介紹新作「凱撒」

下一則

紐約客談／堵車費評價兩極 「華埠平民」能承擔嗎？
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

堵車費效應 紐約這家食品配送公司悄悄多收一筆費用

堵車費效應 紐約這家食品配送公司悄悄多收一筆費用
緩解塞車又增加進帳 芝市長想仿效紐約開徵堵車費

緩解塞車又增加進帳 芝市長想仿效紐約開徵堵車費
紐時：川普能否掌控參院共和黨團 人事任命案成指標

紐時：川普能否掌控參院共和黨團 人事任命案成指標
堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

熱門新聞

去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

紐約垃圾桶新規一周開出近500張罰單 華人怨規定模糊

2025-01-10 19:28
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

2025-01-08 06:47
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)

Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

2025-01-12 07:09
紐約人高度依賴地鐵交通。(美聯社)

紐約地鐵推人落軌事件嚇人 一張照曝現在都這樣等車

2025-01-08 19:18
專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，並釋放更多閒置空間進入租賃市場，以增加供應。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長島房價高買不起 華裔年輕人處境難

2025-01-10 12:14

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳