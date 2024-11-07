唯一華人對決 陳學理擊敗曲怡文

在唯一一場華裔對決中，布碌崙(布魯克林)第17選區共和黨州參議員候選人陳學理，戰勝現任民主黨籍的曲怡文。(記者馬璿／攝影)

2024年大選落幕，紐約州的聯邦和州級議員席位的開票結果也多不出意料，兩黨代表在各自深耕的選區各落其位。值得關注的是，本次州議會改選中最大的黑馬出自布碌崙(布魯克林)華人區，選前普遍被低估的華裔共和黨 候選人陳學理在州參議會第17選區以較大優勢戰勝同為華裔的民主黨 籍在任州參議員曲怡文，成為自兩年前鄭永佳殺出重圍後，第二名代表共和黨成功撼動州議會版圖的華裔參選者。

「紅潮」侵襲南布碌崙

根據5日夜間公布的開票結果，在開票已完成超過98%的情況下，陳學理共獲得2萬9164張選票，超出曲怡文5000餘票，挑戰成功。他在慶功宴上表示，這個結果是選民在告訴州議會，他們希望社區由誰代為發聲。他的競選承諾包括加強警察執法權、支持特殊高中及反對新建遊民所等。兩年前以紐約州首位亞裔候選人身分成功當選州參議員的曲怡文當晚也宣布敗選，並承諾將繼續服務社區。

同屬共和黨的州眾議員鄭永佳5日出席了陳學理的慶功宴。鄭永佳在兩年前逆勢取勝政壇老將白彼得(Peter Abbate)，成功打響「亞裔翻紅」的第一槍。在第一個兩年任期內，鄭永佳在以亞裔社區為主的州眾議會第49選區中已有了較為深厚的根基，因而民主黨本次並未派出挑戰者。鄭永佳以唯一候選人的身分順利連任。

皇后區亞裔翻紅失敗

不過，在皇后區的亞裔共和黨參選人則無一實現「翻紅」。領導亞裔政治組織「亞潮萌」多年、參政經驗相對豐富的華裔共和黨候選人朱雅婷挑戰州參議會第11選區參議員失敗，85歲高齡的現任民主黨籍州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)成功連任。

朱雅婷在致辭中感謝了所有支持她的人，她表示：「我們今天聚在一起，不是為了勝利，而是帶著共同的理解：無論成敗，民主都在向前推進。」她表述，這次競選讓她感到無比榮幸，因為支持者的信任和熱情給予了她極大的鼓舞。「你的支持、你的熱情，以及你對我的信任，成為了我人生中最榮耀的時刻。」儘管敗選，朱雅婷向第11選區的選民承諾，將繼續關注並為公共安全、教育改革和生活品質提升而發聲。

包括法拉盛在內的州眾議會第40選區現任民主黨籍眾議員金兌錫(Ron Kim)則再次擊敗了代表反進步派勢力的華裔挑戰者，本次挑戰他的是華裔共和黨候選人王紹權。不過，雖然法拉盛擁有大量亞裔人口，但該選區已多次出現低投票率的局面，本次參與投票的總人數約2萬餘，與其他選戰激烈的選區相比，人數仍然偏少。

此外，韓裔共和黨候選人白正熩(Kenneth Paek)在位於皇后區的州眾議會第25選區挑戰現任民主黨人李羅莎(Nily Rozic)亦告失敗。

在民主黨方面，皇后區的兩名華裔民代，國會眾議員孟昭文和州參議員劉醇逸在本次選戰中無懸念戰勝挑戰者，順利連任。在民主黨勢力穩固的曼哈頓，代表華埠的韓裔州眾議員李荣恩(Grace Lee)同樣在沒有挑戰者的情況下順利連任。

蘇奧齊順利連任

而在長島，民主黨籍國會第三選區候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)以52%的得票率順利勝選、連任國會眾議員，鞏固了民主黨勢力在紐約市範圍內的版圖。不過，在州眾議員第16選區，共和黨候選人諾伯(Daniel Norber)以1000票之差擊敗了現任民主黨議員希麗蒂(Gina L. Sillitti)，標誌著共和黨在納蘇郡(Nassau County)幾乎全勝的局面。

在紐約州高等法院第11司法區法官特別選舉中，共和黨華裔候選人吳佳燁(Kathy Wu Parrino)面臨激烈競爭，最終未能成功當選。她獲得6.2%的選票，合計20萬1963票，雖成績不俗，但未能進入該選區的前七名，無緣進入法庭擔任法官。此次法官選舉中，民主黨候選人在皇后區獲得了壓倒性的支持，前七個席位皆由民主黨人取得。