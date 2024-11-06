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陳學理勝選返布碌崙86街抗爭現場謝民眾 近百華人歡慶

記者馬璿╱紐約即時報導
陳學理當選後回到86街抗爭現場，與一路支持的民眾合影歡慶。(記者馬璿/攝影)
陳學理當選後回到86街抗爭現場，與一路支持的民眾合影歡慶。(記者馬璿/攝影)

第17選區州參議員當選人陳學理於6日下午，回到大力支持他的布碌崙(布魯克林)86街反建遊民所示威，感謝一路以來堅持且投下選票的民眾。陳學理向選民表示，明年1月進入議會後將首先針對遊民所興建投書市長亞當斯(Eric Adams)，要求暫緩工程至明年4月，讓抗議民眾免受寒冬之苦。

約下午三時半，86街2501號門口的示威陸續有民眾加入，待陳學理夫妻抵達時已聚集近百位居民，並紛紛上前要求合影，臉上洋溢著興奮之情。現場民眾手舉美國國旗、反遊民所抗議標語，以及寫著恭喜川普勝選的牌子，伴隨著鑼鼓打擊聲，歡慶陳學理成功叩關議會。

陳學理開場感謝所有支持選民，將選票投給他讓他能成為代表社區的聲音。他再次重申，選舉只是剛開始，「艱難的工作現在才開始」，他將致力為社區不分種族、年紀、背景的居民發聲。他也提到，由於明年1月他才正式入駐議會，他上任後會與其他民選官員一同致信市長，要求其將先暫緩遊民所計畫到明年4月後。

州眾議員鄭永佳與太太伍麗華也到場致賀，除恭喜陳學理當選外，也感謝現場抗爭民眾這100多天的支持，呼籲大家支持陳學理要致信市長的提議。伍麗華更感謝陳學理的太太Tiffany，稱讚她雖一開始抗拒投入選舉，但內心強大的她最終成為陳學理勝選的後盾。

華康會會長陳麗娜同到場致賀，她感謝86街的民眾努力抗爭吸引大眾視野，讓社區與民選官員愈來愈關注華人社區，感謝透過投票改變外界對華人印象。她也針對布碌崙南區的高投票率感到欣喜，「時勢造英雄」，相信由莊文怡、寇頓、鄭永佳與陳學理四人團隊代表華社聲音，相信社區會改變更多。

本次華社矚目度高的華人之爭，由代表共和黨與保守黨的陳學理以55.11%、29164票，擊敗民主黨兼勞動家庭黨曲怡文的44.47％、23532票。

州眾議員鄭永佳也到場致賀，感謝抗爭民眾這100多天來的堅持。(記者馬璿/攝影)
州眾議員鄭永佳也到場致賀，感謝抗爭民眾這100多天來的堅持。(記者馬璿/攝影)
在陳學理與民眾合照時，路過的駕車民眾搖下車窗祝賀陳學理當選。(記者馬璿/攝影)
在陳學理與民眾合照時，路過的駕車民眾搖下車窗祝賀陳學理當選。(記者馬璿/攝影)
陳學理夫妻、鄭永佳夫妻與多位華社人士皆到場致賀，並齊開香檳慶祝。(記者馬璿/攝影...
陳學理夫妻、鄭永佳夫妻與多位華社人士皆到場致賀，並齊開香檳慶祝。(記者馬璿/攝影)
華康會會長陳麗娜與州眾議員鄭永佳先後抵達，共同慶祝陳學理勝選。(記者馬璿/攝影)
華康會會長陳麗娜與州眾議員鄭永佳先後抵達，共同慶祝陳學理勝選。(記者馬璿/攝影)
在陳學理與民眾合照時，路過的駕車民眾搖下車窗祝賀陳學理當選。(記者馬璿/攝影)
在陳學理與民眾合照時，路過的駕車民眾搖下車窗祝賀陳學理當選。(記者馬璿/攝影)
據現場義工表示，布碌崙(布魯克林)86街民眾平時本就會在久坐後，以步行環繞抗爭現...
據現場義工表示，布碌崙(布魯克林)86街民眾平時本就會在久坐後，以步行環繞抗爭現場的方式活動一會，但得知陳學理要來後確實有較多民眾加入。(記者馬璿/攝影)
陳學理於下午四時抵達86街，與現場支持民眾開心擁抱、合照。(記者馬璿/攝影)
陳學理於下午四時抵達86街，與現場支持民眾開心擁抱、合照。(記者馬璿/攝影)

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