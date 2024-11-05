布碌崙第17選區／陳學理宣布勝選 感謝團隊與家人陪伴

布碌崙(布魯克林)第17選區共和黨州參議員候選人陳學理於晚間九時半宣布勝選。(記者馬璿/攝影)

大選當晚，布碌崙 (布魯克林)第17選區共和黨 州參議員候選人陳學理於晚間九時半宣布勝選。作為華社競爭相對激烈的選區，他在答謝宴上感謝競選團隊成員及家人，表示選舉只是剛開始，進到州府奧伯尼後還要繼續把居民心聲傳到議會，致力為不同族裔的民眾喉舌。

陳學理的答謝宴於晚間8時開始，布碌崙共和黨主席巴薩米安(Richard Barsamian)等人陸續致詞，在晚間九時半開票數達七成後，陳學理團隊宣布當選。自晚間十時，開票數已達94％後，陳學理以票數28501票擊敗曲怡文的22919票，成功叩關議會。

陳學理勝選後感謝競選團隊、志工及家人的幫助，尤其感謝太太一路陪伴。他表示勝選結果也代表民眾的心聲，是民眾在告訴議會他們希望社區由誰代為發聲。陳學理談及自己的草根背景，從勞動階級工作開始，逐漸踏足市警、公校志工，甚至花藝店，他認為民眾比起政客更想要一個鄰居。他表示，除代表華裔社區外，也會為猶太裔和義大利裔等不同族群發聲。

陳學理表示，進入議會後將首先針對警察執法權、非法移民、民生資源及稅收浪費等問題改革，他重申需要「將警察需要的工具還給他們」並表示應該先「阻止這些荒唐情況再重建」。談及布碌崙選舉翻紅的看法，他認為不分種族的移民只是想要更好的生活品質，才遠渡重洋來美打拼，很開心選舉結果展現出社區的共同意識，足見所有人因為同樣理念凝聚在一起。

同樣身為華裔的議會代表，州眾議員 鄭永佳表示驚喜，且為陳學理感到驕傲。他認為由同樣身為華裔的陳學理代表社區，相信能證明華社正在改變，共和黨的影響力也在逐漸擴散。他認為陳學理的勝選，代表他們能合力在議會推動不同族群的心聲。