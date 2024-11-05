紐約州亞裔民代 孟昭文、劉醇逸、李榮恩順利連任

華裔州參議員劉醇逸。(官方提供)

紐約州大選落下帷幕，除總統外，紐約選民還將在同一張選票上選出國會和州議會民代。在亞裔 候選人中，國會眾議員孟昭文 、州參議員劉醇逸和州眾議員李荣恩(Grace Lee)均順利連任。

根據市選舉委員會的統計，截至發稿時，在包含皇后區主要亞裔社區的紐約州國會第六選區，代表民主黨的現任華裔議員孟昭文獲得10萬1835票，高於其主要對手茲米奇(Thomas Zmich)近4萬票，在計票已完成91.22%的情況下，孟昭文順利連任。

在包含法拉盛在內的州參議會第16選區，代表民主黨兼勞動家庭黨(Working Families)參選的現任華裔州參議員劉醇逸獲得4萬3128票，在計票已完成92.9%的情況下順利當選。值得注意的是，劉醇逸的競選對手帕甘(Juan Pagan)在選區紮根不深、募款數額懸殊、此前在其他選區多次參選均被對手橫掃的條件下，也獲得了超過1萬張選票，一定程度上也反映了該區選民期待變革的意願。