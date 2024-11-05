我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拿下第1個搖擺州北卡 目前票數230：187領先

美聯社：川普奪佛州最大郡 1988年來共和黨總統候選人第一人

紐約州亞裔民代 孟昭文、劉醇逸、李榮恩順利連任

記者許君達／紐約即時報導
華裔州參議員劉醇逸。(官方提供)
華裔州參議員劉醇逸。(官方提供)

紐約州大選落下帷幕，除總統外，紐約選民還將在同一張選票上選出國會和州議會民代。在亞裔候選人中，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸和州眾議員李荣恩(Grace Lee)均順利連任。

根據市選舉委員會的統計，截至發稿時，在包含皇后區主要亞裔社區的紐約州國會第六選區，代表民主黨的現任華裔議員孟昭文獲得10萬1835票，高於其主要對手茲米奇(Thomas Zmich)近4萬票，在計票已完成91.22%的情況下，孟昭文順利連任。

在包含法拉盛在內的州參議會第16選區，代表民主黨兼勞動家庭黨(Working Families)參選的現任華裔州參議員劉醇逸獲得4萬3128票，在計票已完成92.9%的情況下順利當選。值得注意的是，劉醇逸的競選對手帕甘(Juan Pagan)在選區紮根不深、募款數額懸殊、此前在其他選區多次參選均被對手橫掃的條件下，也獲得了超過1萬張選票，一定程度上也反映了該區選民期待變革的意願。

包括曼哈頓華埠在內的州參議會第65選區現任韓裔州眾議員李荣恩在本次選戰中無人挑戰，順利連任。在計票完成93.4%的情況下，李荣恩獲得3萬1096票。

華裔紐約州國會眾議員孟昭文。(國會資料圖)
華裔紐約州國會眾議員孟昭文。(國會資料圖)
韓裔州眾議員李荣恩。(州眾議會資料圖)
韓裔州眾議員李荣恩。(州眾議會資料圖)

眾議員 孟昭文 亞裔

上一則

朱雅婷挑戰失敗 史塔文斯基連任紐約州參議員

下一則

紐約州國會參議員陸天娜成功連任 霍楚現身慶功宴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區植物園 11╱10南瓜變堆肥

皇后區植物園 11╱10南瓜變堆肥
紐約州停車場禁飆車、燒胎入法 民代期許減少傷亡

紐約州停車場禁飆車、燒胎入法 民代期許減少傷亡
紐約市民主黨 亞裔民代拚連任 3人可望過關 2人有阻力

紐約市民主黨 亞裔民代拚連任 3人可望過關 2人有阻力
約瑟夫‧周挑戰孟昭文：捍衛法律公正 支持合法移民

約瑟夫‧周挑戰孟昭文：捍衛法律公正 支持合法移民

熱門新聞

波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

2024-11-01 07:40
一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約明信片郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

2024-10-31 15:51
涉嫌性侵五歲女孩的嫌犯迪亞茲。(納蘇郡警方提供)

紐約長島無證客 涉強暴攻擊5歲女童…恐還有其他受害者

2024-11-01 17:17

超人氣

更多 >
不斷更新／川普拿下第一個搖擺州北卡 川普230 vs.賀錦麗187

不斷更新／川普拿下第一個搖擺州北卡 川普230 vs.賀錦麗187
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
美國總統大選首個投票點開票 賀錦麗、川普3：3平手

美國總統大選首個投票點開票 賀錦麗、川普3：3平手
「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機
不斷更新／參院藍37：紅48 眾院藍91：紅137

不斷更新／參院藍37：紅48 眾院藍91：紅137