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大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優

紐約法拉盛提前投票站人潮不斷 華裔選民因邊境政策挺川普

記者尤昱程╱紐約即時報導
工作人員表示，許多選民以為照著候選人照片多蓋個章能有更多票，結果卻形成廢票。(記者尤昱程╱攝影)
工作人員表示，許多選民以為照著候選人照片多蓋個章能有更多票，結果卻形成廢票。(記者尤昱程╱攝影)

提前投票的最後一天，法拉盛提前投票站——位於紐約童軍俱樂部（Boy's Club）的投票站——人潮不斷，許多選民進出投票。截至3日下午4時，該投票站已有將近6000人完成投票；而其中不少華裔選民表態支持川普，因為其邊境政策強硬，被認為能有效應對無證客問題，保障社區安全。

投票站務員伍女士表示，目前約有將近6000位選民來投票，投票情況算是正常。不過她指出，一些選民可能會因為重複勾選候選人導致選票作廢。她也提到，選民的問題多集中在選票上的候選人數量，有些人對於需選擇的數量感到困惑，需要站務人員多次解釋。

投票站內氣氛緊張，而在投票站外，則有大喊特定候選人的選民遭工作人員制止，該工作人員表示，曾有一位穿著印有「川普是罪犯」衣服的男子進入投票站試圖引發騷動，最後則是因為可能導致衝突而被工作人員請出去。

該名工作人員還提到，曾有一位華裔婦女因無法進入投票站使用洗手間而發生爭執，甚至動手推打了他。當時，出於安全考量，投票站不允許外來人士使用設施，但該婦女堅持要使用洗手間，不顧規則，最終情緒激動起來。

此外，工作人員強調，投票站周邊設置了多語言指示，包括中文、韓文、孟加拉文、英文和西班牙文，以確保選民能找到正確的路線。他指出，站外的宣傳活動必須保持100呎的距離，但仍有支持不同候選人的人故意接近投票站散發資料，試圖影響選民。

此次有不少選民表達了對此次總統選舉的強烈意見，並都表示將支持川普。林女士表示，對兩位候選人皆不滿意，選擇「兩害相權取其輕」，尤其對副總統賀錦麗的邊境政策和墮胎議題無法接受，因此決定投票支持川普，希望他能穩定當前混亂的國際局勢。

駱女士首次參與投票，因對無證客問題深感不滿。她認為無證客湧入對社會治安和華人生活造成威脅，尤其在紐約問題尤為嚴重，期望川普能打擊非法移民，讓美國恢復安全與安定。

任女士雖然對川普的個人風格不感興趣，但認為他在無證客問題上的立場更符合自身需求。她表示，民主黨過於寬容非法移民，反而讓工薪階級無法享受應有的福利，因此決定投票給川普，認為他的政策更有利於普通勞工的生活。

提前投票最後一天，法拉盛提前投票站有不少人前往投票。(記者尤昱程╱攝影)
提前投票最後一天，法拉盛提前投票站有不少人前往投票。(記者尤昱程╱攝影)
提前投票站內設有許多不同語種的翻譯員，協助選民完成投票。(記者尤昱程╱攝影)
提前投票站內設有許多不同語種的翻譯員，協助選民完成投票。(記者尤昱程╱攝影)
林女士表示，對兩個候選人都不是很滿意，「兩害相權取其輕」為她的投票策略。(記者尤...
林女士表示，對兩個候選人都不是很滿意，「兩害相權取其輕」為她的投票策略。(記者尤昱程╱攝影)

投票 川普 無證客

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