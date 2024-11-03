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大選倒數48小時 川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

紐約市提前投票結束 108萬選民完成投票 曼哈頓華人多原因由藍轉紅

記者許君達／紐約即時報導
提前投票結束，紐約市過百萬選民已完成投票。圖為曼哈頓華埠所在選區的投票站。(記者許君達／攝影)
提前投票結束，紐約市過百萬選民已完成投票。圖為曼哈頓華埠所在選區的投票站。(記者許君達／攝影)

紐約州大選提前投票3日晚間結束，正式投票日設於11月5日(周二)，未參與提前投票的選民可在當日前往投票站完成投票。今年提前投票的熱度高漲，紐約市選舉委員會3日上午宣布，全市已有超過100萬選民完成了投票，而在3日下午5時提前投票結束後，全市完成了提前投票的選民共有108萬9328人。

在今年的大選中，包括華埠在內的曼哈頓下城主要華人社區的投票站位於下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)一處。提前投票關閉前半小時左右的統計數據顯示，該投票站在整個提前投票期間共接待了3718名選民，3日當天到場投票的選民共505人。而根據本報記者的現場觀察，投票站關閉前，場內仍然較為忙碌，部分環節需要排隊，因此當日的實際投票人數將會比統計數字更高。

華裔選民宗女士透露，包括總統在內，她的所有選項均投給共和黨候選人。她表示，在數十年間，從總統到市議員，她參與了所有選舉，而在若干年前，她還曾是民主黨的登記選民。造成這一變化的原因有很多方面，其中既包括華人社區普遍關注的經濟和治安問題，也包括價值觀層面的原因。

宗女士表示，川普在任的四年中，物價穩定，而在拜登在任的四年，各種基本生活所需的物資價格幾乎全漲了一倍；而她現在在乘坐地鐵時的安全感也明顯低於以前。此外，她認為民主黨在經濟政策和進步主義主張等方面愈發偏向極左，「跟共產主義一樣」，而她早年正是為了逃離共產主義中國才來到美國。她強調，她在投票時更希望根據具體政策做出決定，而不會過於在意關於特定候選人的「花邊消息」。

投票 民主黨 華人

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