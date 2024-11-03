紐約市提前投票結束 108萬選民完成投票 曼哈頓華人多原因由藍轉紅

提前投票結束，紐約市過百萬選民已完成投票。圖為曼哈頓華埠所在選區的投票站。(記者許君達／攝影)

紐約州大選提前投票 3日晚間結束，正式投票日設於11月5日(周二)，未參與提前投票的選民可在當日前往投票站完成投票。今年提前投票的熱度高漲，紐約市選舉委員會3日上午宣布，全市已有超過100萬選民完成了投票，而在3日下午5時提前投票結束後，全市完成了提前投票的選民共有108萬9328人。

在今年的大選中，包括華埠在內的曼哈頓下城主要華人 社區的投票站位於下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)一處。提前投票關閉前半小時左右的統計數據顯示，該投票站在整個提前投票期間共接待了3718名選民，3日當天到場投票的選民共505人。而根據本報記者的現場觀察，投票站關閉前，場內仍然較為忙碌，部分環節需要排隊，因此當日的實際投票人數將會比統計數字更高。

華裔選民宗女士透露，包括總統在內，她的所有選項均投給共和黨候選人。她表示，在數十年間，從總統到市議員，她參與了所有選舉，而在若干年前，她還曾是民主黨 的登記選民。造成這一變化的原因有很多方面，其中既包括華人社區普遍關注的經濟和治安問題，也包括價值觀層面的原因。

宗女士表示，川普在任的四年中，物價穩定，而在拜登在任的四年，各種基本生活所需的物資價格幾乎全漲了一倍；而她現在在乘坐地鐵時的安全感也明顯低於以前。此外，她認為民主黨在經濟政策和進步主義主張等方面愈發偏向極左，「跟共產主義一樣」，而她早年正是為了逃離共產主義中國才來到美國。她強調，她在投票時更希望根據具體政策做出決定，而不會過於在意關於特定候選人的「花邊消息」。