提前投票最後一天 紐約布碌崙華社投票人潮略減 疑受馬拉松道路關閉影響

布碌崙(布魯克林)日落公園永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)在下午二時累積約450位選民，提前投票共計累積4200以上選票。(記者馬璿/攝影)

3日為大選提前投票 最後一天，布碌崙(布魯克林)華社投票踴躍：日落公園 高中投票站半日即累積超過百人到場投票，永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)則是在下午二時累積約450位選民完成提早投票流程。

日落公園高中投票站高級輔導員Daisy表示，此投票站人潮一直都相當固定，每天都會有200人至300人投票。她觀察今年大選投票看見許多年輕人身影，也提到今上午人潮較前幾天白天少，推測可能與馬拉松阻擋交通有關。

王姓翻譯員則表示，這幾天投票流程順利，但今天截止下午的人潮較前幾日少。她提及，來投票的族裔也都相當平均，但由於日落公園一帶華語裔與西語裔族群多，站內共有四位負責中文與廣東話，以及兩位負責西文的翻譯員，現場兩台「填票機」(Ballot Marking Device)也有多語言服務可讓選民選擇。她表示，這幾天遇到一位今年剛轉公民，不知道需提前註冊才能投票的選民，只好請對方下次再來；另一位則是因為來不及在註冊截止前更改居住地，導致只好回到原址附近的投票站才能投票。

已擔任6選舉志工6年的Ray觀察到，今年首投選民比起他過去看到的都多，推測因兩黨角力激烈，同時刺激選民投票意願。

永援聖母殿投票站的高級輔導員Michael Huang表示，投票華裔人口約佔20%，新註冊的150位選民中就有百位華人，其中長者首投族人口比例高。而提及語言可及性時，他表示今年遇到只通「福建話」的民眾，雖然工作人員仍能提供協助，但他表示，每十年人口普查 都會調查社區人口分布，呼籲居民在回報語言時可填寫自己最熟悉一種，有助於官方未來在選舉站安排更多語系的翻譯人員。