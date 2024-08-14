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參選市主計長第3人？南布碌崙市議員紀思庭註冊帳戶

記者胡聲橋／紐約即時報導
市議員紀思庭有意參選市主計長。(紀思庭辦公室)
市議員紀思庭有意參選市主計長。(紀思庭辦公室)

市議會財政委員會主席，南布碌崙(布魯克林)市議員紀思庭(Justin Brannan)13日向競選財務委員會(Campaign Finance Board)註冊2025年參選市主計長(City Comptroller)帳戶，這也使紀思庭成為第三名有意競選市主計長職位的政界人士。紀思庭說，紐約市繁冗複雜的預算過程亟需改革。

紐約市現任主計長蘭德(Brad Lander)上個月宣布，他將挑戰市長亞當斯(Eric Adams)而不是爭取明年競選連任。目前曼哈頓區長李文(Mark Levine)和州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)都在紀思庭之前宣布參選市主計長一職。

有傳言說，紀思庭曾考慮過競選市主計長或布碌崙區長，但因為布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)表示不打算競選市主計長，紀思庭才選擇了參選市主計長。據報導，紀思庭認為從市議會財政委員會主席到市主計長在工作上有連續性，是合乎邏輯的選擇。紀思庭從2018年起擔任市議員。2025年底任期屆滿後，他將無法繼續任職市議員。

過去三個財政年度，紀思庭一直與亞當斯市政府談判預算。在通常具有爭議的談判中，紀思庭在推動市議會在財務正的優先事項時，經常尖銳批評市政府的財務管理。「在工作方面，我無畏無懼」，紀思庭說，「我的工作就是要監督全國最大的市政預算，如果這意味著要與市長和市政府爭鬥，那是我的職責。我這個職位需要一個獨立的監察者，沒有人比我更獨立了」。

市主計長的工作使其有權審計市府各機構，紀思庭表示，應該更積極地使用這項權力，更明智地分配稅收，從而避免削減公共服務。「紐約市有很多地方都收緊支出。如果我們真正明智地支出，就會有足夠的資金來資助紐約市所有最重要的項目。我知道這一點，因為我看過帳目」。

在競選籌款方面，紀思庭還有很長的路要走。市府文件顯示，李文的市主計長競選帳戶內已有26萬3000元，全部來自曼哈頓區長的競選帳戶。相比之下，紀思庭的市議員競選帳戶中只有8000元。市長亞當斯的盟友，州眾議員珍妮花的競選經費情況更糟，七月初帳戶金額顯示1萬9435元負結餘。如果三位候選人在明年6月的初選中對壘，珍妮花與市長亞當斯的密切關係很可能成為爭議的焦點。

紀思庭在採訪中向媒體表示，他現在還沒有完全下決心，一切有賴於籌款的情況。

亞當斯 紐約市 布碌崙

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