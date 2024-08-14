譚輝立獲州長任命 成為紐約州高等法院上訴法庭法官

譚輝立(左)14日獲州長任命 成為紐約州高等法院上訴法庭法官。圖右為州參議員劉醇逸，兩人相識且共事多年。(本報檔案照)

州長霍楚 (Kathy Hochul)14日宣布任命三位法官(Associate Justice)進入紐約州 高等法院上訴法庭第二分部(Appellate Term of the Supreme Court, Second Department)，其中包括華裔法官譚輝立(Phillip Hom)，他也是該法庭首位亞裔法官。

譚輝立於2017年當選為皇后區 民事法院法官，並於2019年晉升為紐約州最高法院法官。作為土生土長的紐約人，譚輝立曾就讀於布朗士科學高中(Bronx High School of Science)和賓漢頓紐約州立大學(SUNY Binghamton)，獲得政治學學士學位，隨後在明尼蘇達大學法學院取得法學博士學位。畢業後，譚輝立回到紐約，其職業生涯橫跨私營企業及三個政府部門。

去年8月，隨著時任法官範圖拉(Lourdes M. Ventura)晉升，州高等法院上訴法庭第二分部法官一職出現空缺。次月，紐約州首席行政法官扎亞斯(Joseph A. Zayas)任命譚輝立接任該職位，負責第二分部中第二、第11和第13司法區的案件審理。這些司法區涵蓋布碌崙(布魯克林)、史泰登島及皇后區的民事和刑事原訟法庭的上訴案件，由杜桑(Wavny Toussaint)擔任首席法官(Presiding Justice)。