曲怡文競選資金雄厚 陳學理個人捐款多

第17州參議員選區現任議員曲怡文。(本報檔案照)

迎接11月普選，各選區的候選人均作最大的努力，為自己的選情助力；其中布碌崙(布魯克林)南區備受華社矚目的第17州參議員 選區的選情中，爭取連任的現民主黨州參議員曲怡文，目前的競選基金紀錄有超過33萬元，遠超共和黨 籍挑戰者陳學理的1萬6856元。

網站ballotpedia的數據顯示，截至7月25日，曲怡文一共籌得72萬6911元的競選基金，目前已花費了33萬9547元，還剩有38萬7364元，資金雄厚；而同時代表保守黨的陳學理至今籌獲4萬646元，當前的開銷已用了2萬3790元，僅剩1萬多元。

詳細的數據指出，曲怡文競選基金的最大貢獻者包括州主計長辦公室，捐出17萬2815元，她也從上一屆的競選基金中轉移14萬2103元；代表工人階級的她也獲得多項工會的背書和資金支持，例如獲全美最大的傳播和媒體工會(CWA)捐款6000元、代表美國州、縣和市府雇員的AFSCME和亞美醫師協會(Caipa)各捐5000元。

陳學理(左二)日前獲得英雄華警劉文健父母的背書支持。(本報檔案照)

相較之下，陳學理除一筆最大的資金來源於金融管理公司Fm Alliance Group的5000元捐款外，其他很多是華人 民眾的個人捐款，數額從20元至1500元不等。

除該選區外，當地值得關注的還有第26州參議員選情，同樣競選連任的郭納德(Andrew Gournades)，面臨共和黨籍維樂培(Vito LaBella)的挑戰，這已是兩人二度在政壇上的較量；就競選資金來看，郭納德目前有17萬6686元的資金，維樂培僅有4147元，但獲得不少華人的捐款支持。

專業人士指出，布碌崙南區一些華人選區都有「翻紅」的趨勢，儘管民主黨議員的財力雄厚，但共和黨的勢力和支持率不可小覷，特別對於17選區而言，華人的選票將發揮關鍵作用，目前兩名候選人都在積極爭取華人的更多支持。