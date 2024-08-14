州眾議員珍妮花 宣布角逐市主計長

皇后區民主黨州眾議員珍妮花，宣布參選市主計長一職。(歐新社)

皇后區民主黨州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)日前推出競選網站，宣布將角逐市主計長一職。身為市長亞當斯 (Eric Adams)的盟友，珍妮花將在明年面對早前宣布有意參選的曼哈頓 區長李文(Mark Levine)，以及市議會財務主席紀思庭(Justin Brannan)和布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)等潛在候選人。

珍妮花欲參選市主計長的消息早已流傳數月，她在甫上線的競選網站中發布了一段簡短的影片，低調地宣布了這一消息。珍妮花說，「我的參選是為了那些每天辛勤工作25小時、每周工作八天，卻無法負擔救命醫療或優質教育的紐約人。」

珍妮花是第一位正式宣布參選市主計長的候選人，她的潛在競爭對手李文則是在表示自己也有意角逐這個職位，並向市競選財務委員會提交文件，將區長連任的募款帳戶轉換為了主計長帳戶。然而外界預測，李文仍可能在未來改變主意，選擇競選連任區長。

李文表示，如果他正式宣布參選主計長，他將用自己作為區長的成績說話，而不是批評潛在的對手。他說，「我為自己的記錄感到自豪，包括幫助城市度過新冠危機，為面臨驅逐的租戶通過了律師代表權以及持續在可負擔住房議題上發聲。」

市主計長主要負責監察全市的財務使用狀況，通常被認視為市長對立面的職位，而珍妮花與亞當斯的緊密關係，也引發了政治內部人士的疑問。對此，珍妮花在日前宣布成立競選研究委員會(exploratory committee)後的採訪中表示，紐約人不喜歡看到他們的領導人爭吵和對抗。

除了李文，傳聞其他潛在候選人還有紀思庭以及雷諾索，然而雷諾索日前已表達未來將會繼續擔任現職，並投入競選連任布碌崙區長的準備工作。與此同時，隨著萊文考慮主計長職位的消息浮出水面，市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)也在日前表達參選曼哈頓區長的意願。