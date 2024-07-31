挑戰亞當斯 市主計長蘭德宣布參選市長

蘭德（右）參選的傳言在本月初已有眉目。作為紐約政治中進步派的代表人物，許多左派人士都希望蘭德參選。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 主計長蘭德(Brad Lander)30日正式宣布參選市長，證實了此前的參選傳言。市長亞當斯 (Eric Adams)的挑戰者又新增一人。

蘭德在公告中表示：「我迫不及待地想將我對變革的積極願景，帶給全市市民，共同為紐約市寫下下一個偉大的篇章。」在其新競選網站上的新聞稿中，蘭德列舉了他在主計長任內的一些成就，包括引發對昂貴移民服務合同的關注、強調市府在應對極端天氣方面的不足，以及反對削減圖書館和紐約市立大學的預算。

與其他候選人前市主計長斯靜格(Scott Stringer)和州參議員米維(Zellnor Myrie)類似，蘭德也對亞當斯政府的管理頗為不滿。蘭德表示自己最為關注的幾個話題為可負擔住房、遊民問題與亟待整修的地鐵系統。

紐約市主計長蘭德(Brad Lander，右)30日正式宣布參選市長，挑戰現任市長亞當斯。(取自市長辦公室)

蘭德參選的傳言在本月初已有眉目。作為進步派的代表人物，許多左派人士都希望蘭德參選。蘭德是堵車費的忠實擁護者，自該項目無限期暫停一直在公開批評。此外，蘭德長期呼籲租客保護，並擴大住房券範圍。在無政客問題上，蘭德則呼籲通過「停止庇護驅逐提案」，提供強有力的法律服務和案件管理，以幫助新移民獲得穩定生活。在擔任紐約市主計長之前，他曾是布碌崙 (布魯克林)公園坡(Park Slope)的市議員。

根據最近的民調，現任市長亞當斯的支持率顯著下降，創下近60年來的新低。此外，由於市長提名(Mayoral Appointees)問題，市府與市議會之間的關係也劍拔弩張。

其他民主黨候選人也在關注市長競選，其中包括州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和前州長葛謨(Andrew Cuomo)，後者希望藉此機會在政治上重新崛起。曼哈頓區長李文(Mark Levine)和布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)也都被視作潛在候選人。

州議員皇后區民主黨州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)長期以來都是亞當斯的盟友，她於本月成立了自己的競選研究委員會(exploratory committee)，將競選市主計長一職。