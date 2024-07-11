擴大市府官職任命話語權 市議會與亞當斯恐更僵

「建議與同意法案」將賦予市議會更大權力，或將加劇市長亞當斯與市議會之間的緊張關係。(取自市長辦公室)

「建議與同意法案」(advice-and-consent law)日前因否決截止日期到期，自動寫入法律，該法案將賦予市議會更大權力，對市長提名(mayoral appointees)的批准和拒絕權有更大影響力，該舉措或將加劇紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)與市議會之間的緊張關係。

在此法案提出以前，市議會只能對部分市府職位提供有限的建議和同意權，例如市調查局(Department of Investigation)局長和市法律顧問(Corporation Counsel)等職銜，但新法案增加了20個機構的局長任命權，需經過市議會的批准。

過去數周以來，亞當斯和市府官員們一直在努力反對該法案，但直到8日的否決期限到期後，他們始終未能成功否決；由此該法案自動通過，但在正式實施前，紐約市民仍需通過公投 表決。

在近期舉行的市政廳新聞發布會上，亞當斯似乎稍微鬆動了立場，儘管還是重申對該法案的擔憂，但他補充道，認為市議會「有權做其分內之事，此舉關乎權力的制衡。」

此前，亞當斯政府曾尖銳地批評該法案，認為其將「政治化」市長的任命工作，該法案將導致更多職位需要獲得市議會51名成員中的大多數同意；市長的首席法律顧問索恩伯格(Lisa Zornberg)曾表示，這將導致市府機構職位任命過程變得繁瑣冗長，但市議會成員大多數卻不以為然，並認為此舉是對市府行政部門進行基本檢查和監督的必要之舉。

在該法案提出後，亞當斯迅速宣布成立「市憲章修訂委員會」(Charter Revision Commission)，該委員會有權修改城市憲章，決定哪些投票可以交給全民公投，最終可能將阻止「建議與同意法案」的全民公投；自委員會成立以來，市議員曾指責亞當斯利用該委員會來阻撓新法實施。

亞當斯已透露明年將尋求連任，但同時他正面臨一系列聯邦刑事調查，以及1996年涉政以來的民調支持率最低點。