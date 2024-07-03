市議員莊文怡籌款 力主整治8大道攤販亂象

市議員莊文怡辦班森賀辦籌款會。(莊文怡辦公室提供)

正競選連任的第43選區市議員莊文怡近日在布碌崙 (布魯克林)舉行籌款會，共有民選官員和以華裔為主的數百位各族裔支持者出席。莊文怡回顧了上任來成績，希望各界人士助她成功連任。

此次籌款會在班森賀的好旺海鮮酒家舉行。莊文怡在致辭中首先對各界人士的支持表示感謝，她接著回顧了上任幾個月來的成績。莊文怡介紹，在她的努力下，布碌崙331小學(P.S. 331)以2014年因公殉職的劉文健警探命名，警探劉文健公民與創業小學(Detective Wenjian Liu School of Civics and Entrepreneurship)將成為布碌崙第一所以亞裔 命名的學校。莊文怡表示，她上任後，選區內所有學校都收到了至少100萬元的撥款。她還解決了很多學校沒有空調的問題。在她的爭取下，下學期開始，每個學校都會有反仇恨項目。

為反對布碌崙25大道交86街處擬建的遊民所，她與第47選區州眾議員 寇頓(William Colton)等在布碌崙組織了大游行，並在市政廳前舉行示威游行。

莊文怡表示，她的辦公室有說國語以及福州話等各語言的工作人員。她的辦公室開放幾個月來，已經幫助了超過一千人。她的辦公室幫助過的很多人並不在她的選區、甚至都不在布碌崙。

莊文怡上任後力推高應達、謝曉瓊競選49選區民主黨領袖，由於普選中沒有競爭對手，二人基本確定已經當選。莊文怡還說，她對社區變得更好有信心，將整治8大道華社無證攤販橫行的亂象。

第44選區市議員葉格(Kalman Yeger)表示，莊文怡是她在市議會非常好的合作伙伴。不僅她的選區需要她，紐約市也需要她這樣一位做實事的市議員。

高應達、謝曉瓊、英雄警探劉文健的父母劉偉棠、李秀燕、以及華社代表伍錫富、陳善莊、羅添福、林里舉、陳世品、姜書棟、黃啟旺、陳麗娜、王一冰、梅增新、王偉明、黃益榮、許俊龍、鄭修淦等人出席了當晚的籌款會。