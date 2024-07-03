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史里華背書陳學理 讚他了解社區

記者顏潔恩／紐約報導
陳學理(左三)近期獲前共和黨市長候選人史里華(左四)背書。(讀者提供)
陳學理(左三)近期獲前共和黨市長候選人史里華(左四)背書。(讀者提供)

代表共和黨和保守黨參選布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員的陳學理，近期獲得前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)的背書；史里華表示，陳學理多年的從警和社區服務經驗，讓他非常了解該選區所面臨的困難，當選的話將幫忙解決諸多關鍵問題。

陳學理表示，曾多次與班森賀、戴克高地的居民對話，他們對長期的治安問題感到憤怒，且抱怨政府的資源和資金未投入在社區所需的建設上，反而浪費在其他無用的項目當中；「這是我出來參選的原因，我將讓一切恢復常態」，他說道，鼓勵民眾繼續向他反映民生問題，承諾當選後將會把訊息傳達至州府，真正幫助紐約客解決問題。

史里華表示，班森賀過去是義大利人群聚的社區，但隨著亞裔、其他眾多族裔的湧入，有了不同的面貌和人文發展，而陳學理對於當地的了解，以及從警20多年的經驗，注定他將是引領當地發展的不二人選。

州眾議員布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)、布碌崙共和黨主席巴薩米安(Richard Barsamian)，以及過去多次代表共和黨競選的社區人士維樂培(Vito LaBella)等人，也對陳學理的參選表示支持。陳學理將在11月5日的普選中挑戰現任華裔民主黨州參議員曲怡文。

共和黨 布碌崙 參議員

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