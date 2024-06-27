初選投票率新低 陳熠、李昌永惜敗

初選日法拉盛投票所外人來人往，卻鮮少有人是為了投票而來。(記者尤昱程／攝影)

紐約州初選落幕，受到法拉盛 社區矚目的對戰組合中，屬民主黨第40選區州眾議員的金兌錫和陳熠之爭，以及競選遺產法官的李昌永最具話題性，而這三位候選人的主要支持者也都對選舉結果以及低投票 率提出看法。

此次初選結果最令人關注的重點即為創新低的投票率，第40選區僅有3003票，創下歷年來新低。對此，啟揚文化中心聯合主席羅維宗表示，對選舉結果感到失望，尤其在選前收到很多民眾通知表示願意支持陳熠，最後卻因種種因素作罷令人遺憾，團隊將會作出檢討。

法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得則說，40選區的投票率低是預料之中，整個選戰的主軸竟圍繞在誰支持警察，誰又反對警察，缺乏實際給民眾帶來利益的競爭，選民的消極可想而知。

杜彼得也對金兌錫的執政提出看法，他說，金兌錫在過去幾年問政上的表現比較激進，令人不解；而此次選舉，金兌錫有機會深入接觸社區的群眾，讓人看到其在某些觀點上的改變，相信金兌錫對此會做出該有的貢獻。

羅維宗則表示，金兌錫是一個老牌的政客，希望他年紀大了能做更多對社區有貢獻的事情；他說，「金兌錫之前通過的一些法案，像是大麻合法化和監獄減少政策，影響了社會治安和安全，希望他能認真檢討和修補這些錯誤。」

而對於華人二代參政的陳熠，杜彼得讚賞陳熠的年輕激情，他說，「陳熠倘能虛懐若谷地精進，選對地方、做好準備工作，將來必有佳績」；羅維宗則說，陳熠和他的團隊非常年輕，願意關注社區，這是一個很好的開始。

而另外也受到華人矚目的選舉，為李昌永競選遺產法官惜敗，川渝同鄉會會長曾澄表示，這場選舉對李昌永來說非常艱難，她沒有得到任何民主黨的背書，全靠自己的拚勁和努力贏得了支持，最終僅輸5000多票，雖敗猶榮。

對於李昌永的落敗，她認為在其他族裔選區的認可度不高是原因之一，她表示，要讓華人衝出重圍，不能只在華人社區做工作，必須讓其他族裔了解和認可，同時仍需提高華人選民意識和完成選民註冊。