初選投票率新低 陳熠、李昌永惜敗
紐約州初選落幕，受到法拉盛社區矚目的對戰組合中，屬民主黨第40選區州眾議員的金兌錫和陳熠之爭，以及競選遺產法官的李昌永最具話題性，而這三位候選人的主要支持者也都對選舉結果以及低投票率提出看法。
此次初選結果最令人關注的重點即為創新低的投票率，第40選區僅有3003票，創下歷年來新低。對此，啟揚文化中心聯合主席羅維宗表示，對選舉結果感到失望，尤其在選前收到很多民眾通知表示願意支持陳熠，最後卻因種種因素作罷令人遺憾，團隊將會作出檢討。
法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得則說，40選區的投票率低是預料之中，整個選戰的主軸竟圍繞在誰支持警察，誰又反對警察，缺乏實際給民眾帶來利益的競爭，選民的消極可想而知。
杜彼得也對金兌錫的執政提出看法，他說，金兌錫在過去幾年問政上的表現比較激進，令人不解；而此次選舉，金兌錫有機會深入接觸社區的群眾，讓人看到其在某些觀點上的改變，相信金兌錫對此會做出該有的貢獻。
羅維宗則表示，金兌錫是一個老牌的政客，希望他年紀大了能做更多對社區有貢獻的事情；他說，「金兌錫之前通過的一些法案，像是大麻合法化和監獄減少政策，影響了社會治安和安全，希望他能認真檢討和修補這些錯誤。」
而對於華人二代參政的陳熠，杜彼得讚賞陳熠的年輕激情，他說，「陳熠倘能虛懐若谷地精進，選對地方、做好準備工作，將來必有佳績」；羅維宗則說，陳熠和他的團隊非常年輕，願意關注社區，這是一個很好的開始。
而另外也受到華人矚目的選舉，為李昌永競選遺產法官惜敗，川渝同鄉會會長曾澄表示，這場選舉對李昌永來說非常艱難，她沒有得到任何民主黨的背書，全靠自己的拚勁和努力贏得了支持，最終僅輸5000多票，雖敗猶榮。
對於李昌永的落敗，她認為在其他族裔選區的認可度不高是原因之一，她表示，要讓華人衝出重圍，不能只在華人社區做工作，必須讓其他族裔了解和認可，同時仍需提高華人選民意識和完成選民註冊。
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