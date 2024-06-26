紐約市初選 田譚建嬣高票勝出 高德曼連任成功

國會議員高德曼由於沒有共和黨對手，宣布連任成功。(記者范航瑜／攝影)

紐約市2024年初選結果日前揭曉，競選曼哈頓民事法庭第二選區法官的田譚建嬣(Alice Tam Tien)高票勝出，國會議員高德曼(Dan Goldman)由於沒有共和黨 對手，宣布連任成功。

截至發稿，田譚建嬣共獲得4367張選票，得票率為60.52%，遠超對手巴爾(Harold Bahr)的38.79%。高德曼的兩位黨內對手格蘭沙德(Bruno Grandsard)和哈欽森(Evan Hutchison)皆為極左激進派社區活動家，後者還曾明確表示競選國會議員是「為巴以和平以及美國的正義而戰」。高德曼最終以2萬2708張選票，65.01%的得票率勝出。由於沒有共和黨對手，高德曼宣布連任成功。

25日當晚，高德曼與州眾議員李榮恩(Grace Lee)在下東城的The Magician Bar共同慶祝初選勝利。李榮恩即將完成首任第65選區的州眾議員任期，將面臨來自共和黨人丘海倫的再度挑戰。