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紐約市初選 田譚建嬣高票勝出 高德曼連任成功

記者范航瑜／紐約即時報導
國會議員高德曼由於沒有共和黨對手，宣布連任成功。(記者范航瑜／攝影)
國會議員高德曼由於沒有共和黨對手，宣布連任成功。(記者范航瑜／攝影)

紐約市2024年初選結果日前揭曉，競選曼哈頓民事法庭第二選區法官的田譚建嬣(Alice Tam Tien)高票勝出，國會議員高德曼(Dan Goldman)由於沒有共和黨對手，宣布連任成功。

截至發稿，田譚建嬣共獲得4367張選票，得票率為60.52%，遠超對手巴爾(Harold Bahr)的38.79%。高德曼的兩位黨內對手格蘭沙德(Bruno Grandsard)和哈欽森(Evan Hutchison)皆為極左激進派社區活動家，後者還曾明確表示競選國會議員是「為巴以和平以及美國的正義而戰」。高德曼最終以2萬2708張選票，65.01%的得票率勝出。由於沒有共和黨對手，高德曼宣布連任成功。

25日當晚，高德曼與州眾議員李榮恩(Grace Lee)在下東城的The Magician Bar共同慶祝初選勝利。李榮恩即將完成首任第65選區的州眾議員任期，將面臨來自共和黨人丘海倫的再度挑戰。

華埠聯合民主黨，及兩位65AD、D區民主黨區領袖于金山與李艶娟表示，他們支持的兩位候選人均高票當選，足以證明選民對兩位候選人的資格和經歷的認可，及對華埠聯合民主黨的信任。未來，聯合民主黨將繼續鼓勵華人參政，提升華人政治地位，並督促民主黨更貼近民意，為社區服務。

競選曼哈頓民事法庭第二選區法官的田譚建嬣(Alice Tam Tien)高票勝出...
競選曼哈頓民事法庭第二選區法官的田譚建嬣(Alice Tam Tien)高票勝出。圖為田譚建嬣5月底拜訪中華公所。(記者范航瑜／攝影)

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