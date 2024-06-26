紐約市初選落幕 金兌錫成功連任 第40選區投票數創新低

金兌錫勝選慶功宴合影。(記者尤昱程/攝影)

紐約市初選於26日晚9時正式落幕，其中最受法拉盛 社區關注的民主黨第40選區州眾議員 選舉，由競選連任的金兌錫，擊敗兩位華裔 候選人陳熠及尹導，取得年底普選資格。共和黨第25選區韓裔參選人白正熩(Kenneth Paek)擊敗華裔參選人趙靖桉(Kenneth Chiu)。競選遺產法庭法官的華裔李昌永則惜敗給對手莊卡珊(Cassandra Johnson)。

金兌錫(左)與前來助陣的州參議員劉醇逸。(記者尤昱程/攝影)

「法拉盛今晚證明了，信任是靠努力贏來，而不是靠金錢購買的。」現任州眾議員金兌錫得票率百分之五十三，拿下1621張選票，擊敗主要對手陳熠，其得票率百分之三十九，獲1194張選票。金兌錫在慶功宴上發表感言時難掩興奮之情，也表示將在隔天重新投入選區服務。

金兌錫說，對選民的回應非常高興，也將朝著11月的普選努力，然而紐約市目前在治安、民生和經濟上都面臨危機，他將在未來專注解決這些問題，「感謝我的兩位對手，競爭讓我保持敏銳，確保我代表社區每一位選民的聲音。」

陳熠感謝宴現場，氣氛十分熱鬧。(記者尤昱程/攝影)

陳熠則在感謝宴上說，這場選戰讓社區變得更團結，也讓第一代移民知道，他們可以信任第二代華裔，挑起這個重擔。他也一一點名在競選過程中大力支持的僑團與捐款者。對於金兌錫獲選，他則說，「希望他能真正意識到法拉盛社區需要什麼，他是否真有反省，大家在接下來的兩年就會知道。」

尹導的感謝宴上場面冷清，略顯落寞。(記者尤昱程/攝影)

相比兩位候選人的慶功宴現場氣氛，得票率百分之五，僅獲176票的尹導慶功宴現場略顯落寞，他表示將會反省和反思，繼續為社區服務。他也對競選醜聞做出回應，「我承認我們在競選過程中犯了錯誤，這是事實，將會進行改革和調查。」

即便三位候選人選前激烈競爭，今年第40選區初選投票數依舊創下了近幾年來的新低，總投票數僅有3003票，低於2022年的3994票和2020年的5210票，未來如何提升華人社區投票率，將會是各參選人努力重點。

而另外一場備受華人社區矚目的則為皇后區遺產法庭法官的選舉，身為首位挑戰皇后區行政區級別(borough wide)的華裔參選人，李昌永得票率百分之四十五，2萬7016票，惜敗給得票率百分之五十四，拿下3萬2682票的莊卡珊，她早已在選舉初期取得民主黨部背書。

第25選區州眾議員共和黨初選，則由韓裔參選人白正熩以得票率百分之六十九，拿下686張選票，大勝得票率百分之三十、297張選票的趙靖桉。白正熩將在今年11月普選中，與尋求連任的民主黨籍州眾議員李羅莎(Nily Rozic)對決。