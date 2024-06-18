高德曼訪8大道陽光老人中心 為連任造勢

國會議員高德曼走訪8大道老人中心，為連任拉票。(記者胡聲橋／攝影)

正競選連任的第10選區國會眾議員高德曼(Daniel Goldman)，17日上午走訪了位於布碌崙(布魯克林)8大道 的陽光老人中心。他向在場的數百名華裔 介紹了自己的多項政綱，得到多位民選官員與當地居民的支持。

高德曼介紹，此前他曾來過日落公園多次，並在最近幾次與當地的眾多社區領袖會面，了解社區關切的議題。曾任聯邦檢察官10年的高德曼認為，其中最重要的就是保證公共安全，防止目前頻發的身分盜竊等罪案發生，他保證把華社的聲音帶到華府。高德曼說，他也了解到當地華社關心小商業、需要增加語言翻譯等聯邦資源、以及希望8大道華社保持清潔等。為此，他已就此問題與市清潔局局長溝通，期望該局對8大道華社一天進行兩次清潔。

陽光老人中心負責人朱女士說，高德曼是一位會保護我們社區治安的民選官員。她作為移民的後代，支持移民、警察、衛生、教育、以及好的環境等。她希望8大道華社民眾發動親友，共同投票 支持高德曼當選。

作為猶太裔的高德曼說，猶太裔與華裔享有同樣的價值觀，都非常重視教育，他表示將致力於幫助民眾獲得更優質的教育。高德曼表示，他將盡自己的全力，在國會支持華社。他呼籲華裔選民在即日起至6月23日的提前投票期間，以及6月25日的初選日為他投票，並發動親友投票支持他。

市議員莊文怡說，高德曼是一位支持華社、並願意為之發聲的民選官員。她呼籲華裔選民發動親友支持高德曼。在莊文怡的帶領下，在場的數百位華裔多次高喊「支持高德曼」的口號。

州眾議會49選區民主黨選區領袖高應達和謝曉瓊，華社代表林里舉、黃啟旺、陳繼華、王偉明等人，也在致辭中呼籲民眾為高德曼投票助他當選。