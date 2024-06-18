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遭皇后郡律師協會評資歷不合格 李昌永不服

記者顏潔恩／紐約報導
正在競選皇后區遺產財產法官的李昌永，遭皇后郡律師協會評為「資歷不合格」。(本報檔案照)
正在競選皇后區遺產財產法官的李昌永，遭皇后郡律師協會評為「資歷不合格」。(本報檔案照)

皇后郡律師協會(Queens County Bar Association)的司法委員會，近日公布所有在皇后區競選司法職位候選人的評定結果，四名法官候選人被認為資歷合格，然而競選皇后區遺產財產法官(Surrogate court Judge)的李昌永，卻被評為「資歷不合格」，李日前對此向本報表示，在教育、工作資歷、智力和道德職業等方面，她都具備成為遺產財產法官的資格，該結果恰恰說明皇后區政治機制存在問題。

評定結果由皇后郡律師協會聯合紐約市律師協會共同發布，旨在確保司法職位選舉，無論是連任、任命或重新任命的候選人，均擁有適當的專業能力與誠信標準；這項以擇優汰劣為由的名單，將增加適合人選就職的機率，以此加強司法系統。

「這些篩選和審核是該協會每年最重要的任務之一」，委員會主席Leslie Nizin表示，這個名單有助確保最有資格的人入座在法官席上，司法系統得以平穩運行，每個訴訟當事人也將獲得公平對待。

公布的結果中，委員會選出其認為資歷合格的四名法官，分別是競選皇后區遺產財產法庭法官的莊卡珊(Cassandra A. Johnson)、以及競選民事法官的Amish R. Doshi、Glenda M. Hernandez、以及Sharifa Milena Nasser-Cuellar。

正在競選皇后區遺產財產法官的李昌永。(本報檔案照)
正在競選皇后區遺產財產法官的李昌永。(本報檔案照)

另一方面，儘管未具體說明拒絕理由，但委員會「不批准」李昌永的資歷，而另一名民事法官競選者Julie M. Milner則因沒有與委員會會晤，因而沒有評估結果。

針對評定結果，李昌永日前向本報回應，試問有哪位候選人曾在「紐約法律雜誌」、「國家記者報」上發表過71項司法判決，對於律師協會發布的評級，她拒絕接受，自認在教育、工作資歷、智力和道德職業方面，都具備成為遺產財產法官資格，該結果恰恰說明皇后區政治機制存在問題，以先入為主的政治觀念作為考量。

皇后區 紐約市

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