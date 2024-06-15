競逐遺產法官 李昌永法拉盛造勢拉票

在14日下午的法拉盛圖書館門口，數十個華裔同鄉會代表帶著各自的鄉親前來為李昌永站台。(記者高雲兒／攝影)

正在競選皇后區 遺產財產法官(Surrogate court Judge)的李昌永(Wendy Li)，14日在皇后區法拉盛 圖書館前舉辦造勢大會，為即將到來的選舉拉票，她呼籲民眾選出真正可以代表他們利益的法官，讓司法機構脫離機器政治的掌控。

在14日下午的法拉盛圖書館門口，數十個華裔同鄉會代表帶著各自的鄉親，前來支持李昌永的參選，另外還有來自孟加拉裔社區和韓裔社區的代表前來助陣。

李昌永說，皇后區遺產法庭法官過去的候選人，常常由皇后區民主黨部直接提名，而這是皇后區居民幾十年來第一次真正有「選擇」的選舉。(記者高雲兒／攝影)

李昌永說，皇后區遺產法庭法官過去的候選人，常常由皇后區民主黨部直接提名，而這是皇后區居民幾十年來第一次真正有「選擇」的選舉，對所有居民來說意義重大，「讓我們結束這個循環——捐款給政治機器，而機器控制司法系統。這一次讓我們自己決定未來」。

李昌永說，遺產法庭處理遺產和領養等事務，關係到的利益相當龐大，而當下該法庭存在效率低下的問題，若能勝選，她的當務之急為加速遺產認證程序，希望能為民眾帶來真正的公平與正義。

正在競選皇后區遺產財產法官李昌永，14日在圖書館前舉辦造勢大會。(記者高雲兒／攝影)

目前，李昌永在曼哈頓民事法庭第二選區擔任訴訟法官，負責區域包括華埠東百老匯區域和下東城等地。李昌永說，她本次若成功當選，她將成為皇后區內第一位女性及亞裔 遺產法官，也將是州內第一位亞裔遺產法官。

在即到來的選舉中，李昌永將對壘皇后區高等法院法官莊卡珊(Cassandra A. Johnson)。紐約初選於今(15)日展開，初選日為25日(周二)。