我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

競逐遺產法官 李昌永法拉盛造勢拉票

記者高雲兒／紐約報導
在14日下午的法拉盛圖書館門口，數十個華裔同鄉會代表帶著各自的鄉親前來為李昌永站台。(記者高雲兒／攝影)
在14日下午的法拉盛圖書館門口，數十個華裔同鄉會代表帶著各自的鄉親前來為李昌永站台。(記者高雲兒／攝影)

正在競選皇后區遺產財產法官(Surrogate court Judge)的李昌永(Wendy Li)，14日在皇后區法拉盛圖書館前舉辦造勢大會，為即將到來的選舉拉票，她呼籲民眾選出真正可以代表他們利益的法官，讓司法機構脫離機器政治的掌控。

在14日下午的法拉盛圖書館門口，數十個華裔同鄉會代表帶著各自的鄉親，前來支持李昌永的參選，另外還有來自孟加拉裔社區和韓裔社區的代表前來助陣。

李昌永說，皇后區遺產法庭法官過去的候選人，常常由皇后區民主黨部直接提名，而這是皇...
李昌永說，皇后區遺產法庭法官過去的候選人，常常由皇后區民主黨部直接提名，而這是皇后區居民幾十年來第一次真正有「選擇」的選舉。(記者高雲兒／攝影)

李昌永說，皇后區遺產法庭法官過去的候選人，常常由皇后區民主黨部直接提名，而這是皇后區居民幾十年來第一次真正有「選擇」的選舉，對所有居民來說意義重大，「讓我們結束這個循環——捐款給政治機器，而機器控制司法系統。這一次讓我們自己決定未來」。

李昌永說，遺產法庭處理遺產和領養等事務，關係到的利益相當龐大，而當下該法庭存在效率低下的問題，若能勝選，她的當務之急為加速遺產認證程序，希望能為民眾帶來真正的公平與正義。

正在競選皇后區遺產財產法官李昌永，14日在圖書館前舉辦造勢大會。(記者高雲兒／攝...
正在競選皇后區遺產財產法官李昌永，14日在圖書館前舉辦造勢大會。(記者高雲兒／攝影)

目前，李昌永在曼哈頓民事法庭第二選區擔任訴訟法官，負責區域包括華埠東百老匯區域和下東城等地。李昌永說，她本次若成功當選，她將成為皇后區內第一位女性及亞裔遺產法官，也將是州內第一位亞裔遺產法官。

在即到來的選舉中，李昌永將對壘皇后區高等法院法官莊卡珊(Cassandra A. Johnson)。紐約初選於今(15)日展開，初選日為25日(周二)。

皇后區 亞裔 法拉盛

上一則

長島護理中心 爆發15例新冠肺炎

下一則

華埠中餐廳「吐露 Tolo」入選米其林 官方推薦炸魚

延伸閱讀

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌
夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活
賭場餐廳辦活動？尹導回應多項爭議：配合調查

賭場餐廳辦活動？尹導回應多項爭議：配合調查
法拉盛商改區年會 將致力多元化客流

法拉盛商改區年會 將致力多元化客流

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌