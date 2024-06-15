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初選提前投票15日開跑 華社選區受矚目

記者范航瑜／紐約報導
提前投票15日開始，皇后區多個選區有不少華裔參選角逐州眾議員，為主要看點。(路透)
提前投票15日開始，皇后區多個選區有不少華裔參選角逐州眾議員，為主要看點。(路透)

紐約初選提前投票15日正式開始，在華裔選民聚集的皇后區法拉盛，有多位華裔參選人競選州參、眾議員，並針對犯罪、移民和教育等問題提出了各自宣言，力求社區支持。

第40選區競爭激烈 憂華人選票分散

民主黨參選人陳熠曾在警局輔警部門工作七年。陳熠表示，多年的基層工作經驗使得自己非常清楚社區的需求。陳熠在三年前曾競選皇后區25選區市議員，當時得票率位居第二惜敗。

來自上海的商人尹導90年代末移民至紐約，曾在日立國際電機美國公司擔任會計。其競選宣言主要包括改善華人關心的無證移民和犯罪問題。日前，「紐約時報」訪問了55名被列為曾為尹導捐款民眾，19人稱自己並未捐款。文章稱，這種假捐款幫尹導獲取了16萬2000元的競選資金。而尹導表示自己並不記得這些聲稱未給他捐過款的人，並認為相關指控是「政治攻擊行為」。

脊椎神經科醫生王紹權也將首次投身政界，以共和黨身分角逐第40選區州眾議員。王紹權主要關注社區安全、無現金保釋法改革、公共運輸、公平的特殊高中招生以及住房問題。王紹權多年來致力於為法拉盛和北皇后區社區服務，並在多個社區組織中擔任要職。

第40選區囊括了法拉盛的核心地帶。三名華裔參選人將挑戰自2013年後，連選連任多次的現任眾議員金兌錫(Ron Kim)，但也有人擔心該局面或將造成華人選票分散。

第25選區 2參選人關注打擊無證客

共和黨參選人趙靖桉(Kenneth Chiu)出身移民工人家庭，擁有20年服務社區的經歷。他曾在新鮮草原(Fresh Meadows)反對安置前監犯的行動、保護特殊高中入學考試、終結對自助洗衣業的不公政策等。

趙靖桉的競選宣言包括提升公共安全、改革保釋法、為社區巡邏隊提供資金支持，以及推動聯邦政府收緊邊境政策和驅逐非法無證移民。他還主張設立房產稅上限、為退伍軍人和老年人提供更多廉租房選擇。趙靖桉曾兩次競選州眾議員。

同為共和黨的白正熩(Kenneth Paek)，曾在市警109分局擔任警佐。作為韓裔參選人，白正熩強調團結亞裔社區的必要性。他主要關注打擊非法無證移民、改革保釋金制度和打擊犯罪，並承諾如果當選，保證「不會讓罪犯橫行」。

第25選區包括法拉盛、新鮮草原和貝賽(Bayside)等華裔人口密集地區，現任州眾議員是民主黨籍的李羅莎 (Nily Rozic)。

曼哈頓與布碌崙 現任亞裔尋求連任

相比起法拉盛的激烈戰況，曼哈頓和布碌崙(布魯克林)的選情看似較為平靜。曼哈頓華埠所在的第65選區州眾議員李榮恩(Grace Lee)以及布碌崙第49選區共和黨州眾議員鄭永佳，都已宣布將尋求連任。

此外，華裔前美國陸戰隊隊員及紐約警察局退休警佐陳學理，將代表共和黨和保守黨參選第17區州參議員。陳學理出生於香港台山，11歲時移民美國，曾在美國陸戰隊服役六年，在警察局服務了27年，隨後在第17公立小學(P.S.17)擔任家長委員會主席。

除了眾議員以外，亞裔政治組織「亞潮萌」的創始人、共和黨籍的朱雅婷，將參選第11選區州參議員，挑戰現任州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)，將致力於解決無證移民和犯罪問題，並強調亞裔社區在公共議題上的參與。朱雅婷於1976年與家人移民美國，九歲定居於皇后區白石鎮。目前，紐約州參議員中，僅有劉醇逸和曲怡文兩名華人。

此次初選投票，包括國會議員、州參眾議員、民事法庭法官等多個職位，提前投票將於今(15)日持續至23日(周日)，初選日為25日(周二)早6時至晚9時，鄰近投票站、更多詳情可上https://www.vote.nyc/查詢。

眾議員 移民 共和黨

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