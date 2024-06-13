支持警察12年 金兌錫訪世報：致力保護中產階級

金兌錫(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒／攝影)

正在競選連任的皇后區第40選區州眾議員金兌錫，12日拜訪世界日報，分享了他的從政理念，並澄清外界對他的誤解。他強調，過去的政績顯而易見，不應因個別社交媒體言論而受影響。他承諾將繼續保護選區中的中低收入者，注重安全與教育，重建民眾對民主的信心。

自2013年就代表第40選區的金兌錫說，當前面臨的主要挑戰之一，是保護正在縮水的法拉盛 中產階級，因為很多中產階級正在搬走，「我們需要發展並加強中產階級，他們是社區的基石。這樣底層才會看到，原來是存在一條通往中產階級的道路的」。他表示，他在今年的預算 中為小商家提供了稅收抵免，並正尋求為房主及合作公寓業主提供稅收減免。

談及法拉盛水漲船高的房租和房價，金兌錫說，私人開發商的入駐不會解決這一問題，他們更加傾向於建造豪宅和奢華公寓，「我所主張的是實質性的財政補貼，我們在今年的預算中爭取到的是，開發商可以通過建造可負擔住房從而獲得稅收優惠。」

關於流傳的「撤資警察」言論，金駁斥這是假消息，指責對手無實績，只能反覆攻擊他，「他們一直重複同樣的話，甚至花更多的錢推廣我而不是他，因為除此之外他們無話可說，他沒有任何成就，沒有值得討論的背景。」

金兌錫解釋，當時的評論只是一句情緒性的發言，事件起源是2017年一名跳樓的華人按摩女，她曾被警方性侵，但卻不能將對方繩之以法，「這讓我非常憤怒，因為我們知道是誰做的」。他決意要追究涉事警官的責任，才意氣用事發出評論，「那時的我作為政客，不應把情緒帶到社交媒體上，隨意發布推文。現在我不再那樣做了。」

金兌錫表示，過去12年，他一直都在支持並資助警察，「在我主持的預算中，我從未削減過警務支出，這一直得到地方政府充分的資金和資源支持。」在仇亞犯罪達到高峰的疫情期間，他也是第一位向州長提議應該動用國民護衛隊來幫助亞裔社區的個人。

另外，他也正籌畫在選區增加一個警察分局，因為109分局實在無力處理整個轄區的案件。

金兌錫亦提到性工作者去罪化的問題，表明其立場是給予性工作者更多重返社會的機會，而非支持合法化，「沒有人想被標籤為『妓女』，我們試圖為她們安排回到以前行業的工作，但我們發現，一旦她們有犯罪紀錄，幾乎不可能加入常規行業」。

金兌錫說，近期的首要目標是團結社區，因為總統大選即將來臨，而人們對政治感到失望，「我們需要更加團結，向選民展示我們的民主仍然健在，我們的經濟將變得更加強大。」

其次，他希望調整法拉盛地區私人投資 和公共部門之間的平衡，不同於其他社區，當前，法拉盛的私人資本持續流入，但公共基礎設施卻跟不上，因此需要公共投資、實現理想的私公平衡。」