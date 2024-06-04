白正熩選25選區州眾議員 法拉盛辦餐會

第25選區州眾議員參選人白正熩與支持者合影。(記者尤昱程/攝影)

第25選區州眾議員韓裔參選人白正熩(Kenneth Paek)日前於法拉盛舉辦「支持白正熩競選餐會」，近50位亞裔 支持者到場參與，退出選舉的同選區參選人王禮進(Steven Wang)也前來站台。

白正熩在餐會上首先向在場的各界人士表達感謝，他提及自己曾在市警109分局擔任警佐，將會致力確保社區的安全。他表示，過去接過的求助電話中，幾乎99%的求助者都是脆弱的亞裔團體，當犯罪發生時，嫌犯並不會區分受害者，而是挑選最容易的目標；他說，「我參選最大目的，就是要把亞裔社區團結起來，讓我們的意見被政界和主流媒體聽見。」

白正熩表示，同樣身為移民，如果當選，將關注無證移民問題，「有一些非法移民 在城市裡橫行，他們得到的福利比合法居民還要好。」他說，這些花費在無證移民的資金應該回到社區，幫助老年人，為孩子提供更好的學校和更多的教育項目；他也將關注犯罪問題，若能選上，會針對保釋金問題進行改革，絕不會接受「零保釋金」，因為那只會讓罪犯持續橫行。

王禮進說，作為一個共和黨 人，他認為共和黨必須要凝成一股團隊，形成對抗民主黨的力量，「白正熩的理念與共和黨相符，所以我支持真正與共和黨理念相同的人來迎接民主黨的挑戰。」

現場支持者周先生表示，若白正熩當選，最直接的影響是在州議會中多一個亞裔的職位，因為亞裔經常缺乏發聲的機會，「我們需要更多人出來發聲，讓大家聽到我們的聲音。」

6月25日的初選，獲得皇后區共和黨部提名的白正熩，將面對同樣來自共和黨華裔參選人趙靖桉的挑戰。該選區包含華裔人口密集地區法拉盛、新鮮草原(Fresh Meadows)、貝賽(Bayside)等地，現任州眾議員是民主黨籍李羅莎(Nily Rozic)。