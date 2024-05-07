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「百名華裔美國人集會」 力挺金兌錫連任

記者尤昱程／紐約報導
法拉盛社區華人團體日前為金兌錫舉辦連任造勢活動，逾百人到場支持。(記者尤昱程／攝影)
法拉盛社區華人團體日前為金兌錫舉辦連任造勢活動，逾百人到場支持。(記者尤昱程／攝影)

華裔團體「百名華裔美國人集會」(100 Chinese Americans Rally)日前於法拉盛舉辦活動，為第40選區州眾議員金兌錫(Ron Kim)角逐連任造勢；各界傑出人士紛紛到場力挺，逾百華人到場支持，希望金兌錫能夠連任，持續為華人社區發聲。

金兌錫表示，微信上充斥著攻擊他的謊言和錯誤訊息，「包含我不喜歡華裔，我喜歡犯罪，我想讓法拉盛變得不安全」；他說，這些都是謊言，那些撒謊、試圖竊取選舉的人是罪犯，他們不會贏得這次選舉。

他以兩起法拉盛曾發生的對華人的犯罪事件為例，表示自己是真正保護法拉盛的人。金兌錫說，當有人試圖搶劫一位推著一個嬰兒車26歲的華人母親時，自己在現場阻止了兇手，將他摔倒在地，等待警察到來；當一位67歲的華裔老人在一起路怒事件中，遭人一拳打倒在地時，自己也在現場確保打人的人被追究責任，並受到最嚴厲的法律懲罰。

紐約公共安全巡邏隊(Public Safety Patrol)召集人李啟基表示，巡邏隊成立三年至今，對內義工走在街上每天看到犯罪案件愈來愈多，希望選民必須站出來強大自己，支持關注公共治安的金兌錫連任。

除了治安問題，金兌錫表示自己對老人照護議題也相當重視。和美康成人日間護理中心業者盧安娜說，金兌錫服務社區12年來，在社區治安到老人服務的成績大家有目共睹，希望華人的力量可以團結起來，讓金兌錫繼續為社區服務。

金兌錫說，「我將確保法拉盛的醫療保健、老年中心、警察局和法拉盛周邊地區的小企業都能有強大的後盾。」

法拉盛 華人 華裔

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