瑪麗奧訪紐約台灣會館 支持取消雙重課稅

台灣會館多人士也呼籲支持瑪麗奧連任，從而讓美台合作更持久。(記者顏嘉瑩／攝影)

共和黨 國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日到皇后區拜訪紐約台灣會館，表示支持取消雙重課稅，稱這是對雙方都有利的措施，將會在日後推動該法案正式通過；台灣會館多人士也呼籲支持瑪麗奧連任，從而讓美台合作更持久。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)在1月19日以40票同意、3票反對的壓倒性票數，通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」，其中包括「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)。

瑪麗奧日拜訪紐約台灣會館，表示支持取消雙重課稅。(記者顏嘉瑩／攝影)

這其中就有共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)的功勞，她在去年加入該委員會，一直積極推動該法案通過；她表示，此法案的通過對雙方都有利，「我們可以在經濟、戰略、軍事和國家安全的角度互相幫助，特別是在製造半導體方面，我們希望邀請更多的台灣投資 進入美國，消除雙重稅收是完全合理的。」

「美台快速減免雙重課稅法案」將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理美台雙重居住者雙重課稅問題等。據悉，這項法案將經參、眾兩院表決通過後，送交白宮由總統拜登簽署生效。瑪麗奧說，該法案目前正在國會參議院等待投票。

瑪麗奧近日拜訪紐約台灣會館，表示支持取消雙重課稅。(記者顏嘉瑩／攝影)

瑪麗奧笑稱，她的父親來自希臘島，母親來自島國古巴，而她來自史泰登島(Staten Island)，「有機會我也希望去台灣這個島國看看」。她表示，十分欣賞台灣人民對自由和民主的熱愛，「他們想要獨立，想要主權，而且應該保持這樣；美國是一個盟友，我們希望共同努力，繼續促進你們的獨立，也是我們自己的獨立。」

北美洲台灣商會聯合總會會長江俊霖表示，瑪麗奧在支持台灣減稅等關鍵立法方面扮演了重要角色，他呼籲台灣社區團結一致，支持瑪麗奧的連任，「我們支持她，就是支持民主自由的價值觀以及美台夥伴關係的持久。」