我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

瑪麗奧訪紐約台灣會館 支持取消雙重課稅

記者顏嘉瑩／紐約報導
台灣會館多人士也呼籲支持瑪麗奧連任，從而讓美台合作更持久。(記者顏嘉瑩／攝影)
台灣會館多人士也呼籲支持瑪麗奧連任，從而讓美台合作更持久。(記者顏嘉瑩／攝影)

共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日到皇后區拜訪紐約台灣會館，表示支持取消雙重課稅，稱這是對雙方都有利的措施，將會在日後推動該法案正式通過；台灣會館多人士也呼籲支持瑪麗奧連任，從而讓美台合作更持久。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)在1月19日以40票同意、3票反對的壓倒性票數，通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」，其中包括「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)。

瑪麗奧日拜訪紐約台灣會館，表示支持取消雙重課稅。(記者顏嘉瑩／攝影)
瑪麗奧日拜訪紐約台灣會館，表示支持取消雙重課稅。(記者顏嘉瑩／攝影)

這其中就有共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)的功勞，她在去年加入該委員會，一直積極推動該法案通過；她表示，此法案的通過對雙方都有利，「我們可以在經濟、戰略、軍事和國家安全的角度互相幫助，特別是在製造半導體方面，我們希望邀請更多的台灣投資進入美國，消除雙重稅收是完全合理的。」

「美台快速減免雙重課稅法案」將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理美台雙重居住者雙重課稅問題等。據悉，這項法案將經參、眾兩院表決通過後，送交白宮由總統拜登簽署生效。瑪麗奧說，該法案目前正在國會參議院等待投票。

瑪麗奧近日拜訪紐約台灣會館，表示支持取消雙重課稅。(記者顏嘉瑩／攝影)
瑪麗奧近日拜訪紐約台灣會館，表示支持取消雙重課稅。(記者顏嘉瑩／攝影)

瑪麗奧笑稱，她的父親來自希臘島，母親來自島國古巴，而她來自史泰登島(Staten Island)，「有機會我也希望去台灣這個島國看看」。她表示，十分欣賞台灣人民對自由和民主的熱愛，「他們想要獨立，想要主權，而且應該保持這樣；美國是一個盟友，我們希望共同努力，繼續促進你們的獨立，也是我們自己的獨立。」

北美洲台灣商會聯合總會會長江俊霖表示，瑪麗奧在支持台灣減稅等關鍵立法方面扮演了重要角色，他呼籲台灣社區團結一致，支持瑪麗奧的連任，「我們支持她，就是支持民主自由的價值觀以及美台夥伴關係的持久。」

眾議員 投資 共和黨

上一則

地鐵行李安檢 一場無效的政治演習？

下一則

捍衛可負擔上網 孟昭文攜華生參加總統國情咨文

延伸閱讀

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕
去年紐約消費者投訴年度榜單 網購、價格欺詐居首

去年紐約消費者投訴年度榜單 網購、價格欺詐居首
全球先例 法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲

全球先例 法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲
任期最長女州眾議員 維恩斯坦將退休

任期最長女州眾議員 維恩斯坦將退休

熱門新聞

紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠