我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

中領館 慶美中建交45周年

記者張心／紐約報導
中國駐紐約總領事館舉辦紀念美中建交45周年招待會，黃屏寄語美中關係未來和諧友好發展。(記者張心／攝影)
中國駐紐約總領事館舉辦紀念美中建交45周年招待會，黃屏寄語美中關係未來和諧友好發展。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事館近日在曼哈頓舉辦紀念美中建交45周年招待會，同各界嘉賓和在美華僑等近200人，共同回顧美中建交歷史，展望兩國發展未來。

中國駐紐約總領事黃屏、美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen Orlins)、美國良知基金會主席施奈爾拉比(Rabbi Arthur Schneier)、美國外交政策全國委員會(National Committee on American Foreign Policy)會長艾略特(Susan Elliott)、紐約州參議員劉醇逸、紐約市小商業服務局(Small Business Services，SBS)局長金德彥(Kevin Kim)、紐約市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、華美協進社(China Institite)社長葛曉初、香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智(Maisie Ho)等，出席活動並致詞。

黃屏表示，美中建交45年來在雙向投資、貿易上取得巨大飛躍。雖然時代在變，但雙方的共同利益始終遠大於分歧，是推動美中關係發展的內生力量。「45年倏忽而過，兩國關係已走過千山萬水，但還需跋山涉水，未來何去何從取決於兩國人民的共同選擇，也取決於在座各位的共同努力。」

歐倫斯講述親歷的美中建交故事，並引用鄧小平1979年訪美時所說「美中關係正常化是兩國人民的共同勝利，因為它符合兩國人民的共同願望和利益，而且對於世界的和平穩定十分重要」，強調美中兩國應重溫建交初心，共同促進世界和平發展。

紐約市 亞裔 紐約州

上一則

紐約客談／從一家大麻店談以巴和平

下一則

布碌崙重罪犯罪率 呈下降趨勢

延伸閱讀

市長公校控制權是否延期 劉醇逸籲等州府報告定奪

市長公校控制權是否延期 劉醇逸籲等州府報告定奪
霍楚提延長市長公校控制權4年 州議會料反對

霍楚提延長市長公校控制權4年 州議會料反對
地稅與租金減免信息會 皇后區舉辦3場

地稅與租金減免信息會 皇后區舉辦3場
明年州議會 這些是教育議程重點

明年州議會 這些是教育議程重點

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元