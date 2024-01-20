中領館 慶美中建交45周年

中國駐紐約總領事館舉辦紀念美中建交45周年招待會，黃屏寄語美中關係未來和諧友好發展。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事館近日在曼哈頓舉辦紀念美中建交45周年招待會，同各界嘉賓和在美華僑等近200人，共同回顧美中建交歷史，展望兩國發展未來。

中國駐紐約總領事黃屏、美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen Orlins)、美國良知基金會主席施奈爾拉比(Rabbi Arthur Schneier)、美國外交政策全國委員會(National Committee on American Foreign Policy)會長艾略特(Susan Elliott)、紐約州 參議員劉醇逸、紐約市 小商業服務局(Small Business Services，SBS)局長金德彥(Kevin Kim)、紐約市長特別顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉、華美協進社(China Institite)社長葛曉初、香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智(Maisie Ho)等，出席活動並致詞。

黃屏表示，美中建交45年來在雙向投資、貿易上取得巨大飛躍。雖然時代在變，但雙方的共同利益始終遠大於分歧，是推動美中關係發展的內生力量。「45年倏忽而過，兩國關係已走過千山萬水，但還需跋山涉水，未來何去何從取決於兩國人民的共同選擇，也取決於在座各位的共同努力。」

歐倫斯講述親歷的美中建交故事，並引用鄧小平1979年訪美時所說「美中關係正常化是兩國人民的共同勝利，因為它符合兩國人民的共同願望和利益，而且對於世界的和平穩定十分重要」，強調美中兩國應重溫建交初心，共同促進世界和平發展。