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法拉盛候選人 陳熠布碌崙造勢 致力為基層發聲

記者胡聲橋／紐約報導
法拉盛州眾議員參選人陳熠在布碌崙舉行造勢籌款會。(記者胡聲橋 / 攝影)
法拉盛州眾議員參選人陳熠在布碌崙舉行造勢籌款會。(記者胡聲橋 / 攝影)

法拉盛40選區州眾議員參選人陳熠(Andy Yi Chen)日前在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦了一場造勢募款活動。這次活動由美國香港總商會籌辦，共有30多名當地社區人士參加，與會者都表達了對陳熠參選的信心，陳熠則希望能得到更多華裔社區、尤其是福建鄉親的支持。

陳熠曾在三年前競選皇后區25選區市議員，當時得票率排名第二，他這次再度參選是挑戰40選區的現任韓裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)。陳熠表示，自己在基層工作多年，在社區委員會工作過，還在警局的輔警部門工作過七年，因此最清楚基層和社區的需求。他說自己不管是否當選，都與社區有很好的交流，社區也知道他想代表社區發聲的心願。

陳熠說，雖然第40州眾議員選區有高達69%的亞裔選民，其中55%華裔，14%韓裔，但還有14%的西語裔，以及非洲裔和其他族裔，他表示如當選，將為選區內各族裔民眾爭取權益，使法拉盛這個華裔占絕大多數的多族裔社區更加繁榮興旺。

美國香港總商會會長陳善莊說，陳熠扎根法拉盛十多年，積極服務社區，幫助了無數的草根民眾，是一名優秀的華裔年輕人，正是社區需要的人才。

美國香港總商會執行會長陳世品指出，商會和陳熠打交道已經有七八年，十分了解他服務社區的熱情，以及求變求新的參政意識。華社相信他若當選，必將更好地為社區發聲，滿足社區的訴求。

參加陳熠參選造勢籌款會的華社人士還有潘力民、姜書棟、黃啟旺、朱立業、林里舉、高家順、王世欽、陳在福、林華斌、許俊龍、翁玉門、陳東、江敬端和陳海靈等。今年紐約州議員競選的初選投票日是6月25日。

華裔 法拉盛 眾議員

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