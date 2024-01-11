陳熠訪福建同鄉會 要扭轉「閩」刻板印象

陳熠日前到福建同鄉會舉辦造勢活動。(陳熠提供)

紐約州眾議員參選人陳熠近日到曼哈頓華埠 ，拜訪美國福建同鄉會並舉辦造勢活動，表示過去民眾對閩籍華人 印象都是「做餐廳的」或「從事低端工作」，而他希望從自己開始，盡量轉變這樣的刻板印象。

祖籍福州長樂的陳熠，去年宣布參選法拉盛所在的紐約州第40選區州眾議員，將於6月25日在民主黨黨內初選中，挑戰現任議員金兌錫(Ron Kim)。

陳熠介紹，自己13歲隨家人移民 來美，特別了解第一代華人移民、尤其是福州人在這裡的艱辛。作為「第1.5代」華人移民，他希望能從美國的主流社會中為自己的社區和同胞爭取更多權利。他表示，近年來，雖然亞裔正在愈來愈多地進入政壇，但總體來說，華人社區所得到的資源依舊少之又少，而如果繼續這樣下去，目前華埠所面臨的經濟不振、人口流失、生活質量惡化等問題難免蔓延到其他相對繁榮的華人社區。他不希望看到這樣的結果。

陳熠還表示，長期以來，人們對閩籍華人的印象都是「做餐廳的」或者「從事低端工作」，而他希望從自己開始，盡量轉變這樣的刻板印象。

福建同鄉會負責人陳恆表示，陳熠作為年輕一代的閩籍子弟，熱心公益、積極為華人發聲，是個好榜樣。他說，第一代移民的辛苦都是為了後代的安全、幸福和發展，而年輕一代華人也應該積極參與政治、幫助和回饋社區中的父母鄉親。

參與活動的還包括福建同鄉會名譽主席陳學順、秘書長陳武、主席助理陳雲、林德強、辦公室主任林德明以及多名社區人士。