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蘇奧齊法拉盛華社拉票 承諾保衛華人利益

記者邢易霖 / 紐約報導
蘇奧齊(左四)近日在法拉盛華社開展座談會，孟昭文(左三)和納蘇郡郡議員(County Legislator)候選人顏偉華(右二)到場支持。(記者邢易霖 / 攝影)
蘇奧齊(左四)近日在法拉盛華社開展座談會，孟昭文(左三)和納蘇郡郡議員(County Legislator)候選人顏偉華(右二)到場支持。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)日前在皇后區法拉盛開展座談會，會上他重申對華裔社區的支持，承諾若當選，將保衛華人利益，重視公共安全，致力支持華社與小商業發展；會上國會眾議員孟昭文到場支持。

前國會眾議員桑托斯(George Santos)被逐出國會後，紐約州定於2月13日(周二)舉辦特別選舉，當選者將可承接桑托斯剩餘的任期直至今年底。民主黨及共和黨分別提名蘇奧齊及費麗(Mazi Melesa Pilip)參選。

蘇奧齊表示，該選區總人口約80萬人，亞裔占14.6%。他將積極建設亞裔社區，保障公共安全，曾任納蘇郡行政長官(Nassau County Executive)的他，領導全美第12大的警局，該郡在他任內犯罪率大幅降低，還被評選為全國50萬以上人口中最安全的社區。他將支持執法，並在國會推動，為紐約州和地方政府爭取資金，以為執法工作提供保障。

談到移民問題，蘇奧齊說，必須要建立新系統確保邊境安全，迎接新移民的到來，但不符合條件的人必須被拒絕。他還將致力支持華社與小商業發展，減少相對應稅收政策，透過廢除「州稅與地方稅抵扣」(SALT)等措施，讓小企業主能負擔繼續在紐約經營。

此外，他還將支持擴大天才班項目，並確保有足夠資金來資助當地學校發展，並將健康和人文服務融入學區，解決毒品、酗酒和心理健康等問題。蘇奧齊還支持由孟昭文提出創立亞太裔國家博物館的法案，也支持孟昭文要求司法部加快審理仇恨亞裔犯罪案。

孟昭文則到場支持蘇奧齊，表示選民值得擁有一位誠實、有能力、讓人信賴的國會議員，呼籲華社團結一致，支持蘇奧齊，也期盼他能夠回到國會，為社區發聲。

此次特別選舉將於2月13日舉行，該選區包括皇后區東北與長島納蘇郡北岸，涵蓋華裔人口密集地區白石鎮(Whitestone)、貝賽(Bayside)、灣台(Bay Terrace)、小頸(Little Neck)、大頸(Great Neck)等地，華裔選民數約4.4萬人，華裔選票被視為左右勝負的關鍵。

蘇奧齊承諾若當選，將保衛華人利益，重視公共安全，致力支持華社與小商業發展。(記者...
蘇奧齊承諾若當選，將保衛華人利益，重視公共安全，致力支持華社與小商業發展。(記者邢易霖 / 攝影)

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