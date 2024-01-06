競選遺產財產法官 李昌永倡加速認證

華埠社區日前為競選皇后區遺產財產法庭法官的李昌永，舉辦造勢會。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠社區日前為競選皇后區 遺產財產法庭(Surrogate's Court)法官的現任皇后區民事法庭華裔 法官李昌永(Wendy Li)，舉辦造勢會，李昌永表示如果當選，將加速無爭議遺產的認證速度，力爭在三個月內完成，並表示將增加法庭的多語言服務。

據悉，皇后區遺產財產法庭法官只有一位，任期14年，負責皇后區的遺產和財產處置及有關人員的監護權，其判決可能會影響到紐約市其它區的類似案件，牽涉到法律、醫療、地產、評估、以及金融等各行業。而且，今年也是皇后區遺產財產法庭成立以來，法官一職首次面臨黨內初選。

李昌永表示，自己2018年成為首位華人 新移民民選法官，多虧華裔社區的鼎力支持。她說，此次競選遺產財產法庭法官意義重大，如果當選，她將成為紐約州首位亞裔女性遺產財產法官，創造歷史。

李昌永說，她將力爭讓司法程序更加公開透明，以公正、廉明、平等的司法理念處理所有個案。她介紹，如果沒有遺囑，所有大額遺產都要到遺產財產法庭認證，尤其若涉及房產，需要認證之後才能交易；因此有必要加速認證，因為如果房產交易拖得太久，可能給當事人帶來沉重的財務負擔，她希望將沒有爭議的遺產認證加速到三個月內完成。

此外，她還表示希望增加法庭的多語言服務，增加更多翻譯，讓當事人不會以為內語言障礙而導致案件被拖延。

主辦造勢活動的社區人士、華人善終基金會副會長馬永國表示，他2018年就支持李昌永競選曼哈頓民事法庭法官，更多華人參政，因為這樣才能讓華人在美國的生活質量得以提升；他說，目前仇亞犯罪仍然猖獗，因此更需要華裔多多參政，提高社會地位。