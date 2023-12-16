挑戰拜登參選總統 菲利普斯獲楊安澤支持

菲利普斯會面紐約華人，獲楊安澤支持。(記者劉梓祁／攝影)

日前宣布將參選下屆總統選舉、與目標連任的總統拜登 (Joe Biden)爭奪民主黨 提名的明尼蘇達州民主黨國會眾議員 菲利普斯(Dean Phillips)，15日在曼哈頓下城中餐館會見華人社區代表，傳達參選決定並分享政治觀點。

菲利普斯1969年出生於明州，自2019年起擔任當地第三國會選區眾議員。從政前，他活躍於商界，曾擔任家族企業菲利普斯蒸餾公司的總裁兼首席執行官，並管理Talenti冰淇淋，後將其出售給聯合利華。

面對十餘位來自各區和各州的華人代表，菲利普斯表示，國會內部如今分裂，且國內外的局勢亦十分動盪，因此競選的主要目標是實現和平，特別是與中國建立友好關係。他認為，這不僅僅是一個「選擇」，而是一項「必須的任務」。此外，他還強調了對亞洲文化的興趣和理解，並曾與中方大使共進晚餐，呼籲美中建立友好競爭關係。

政治上，菲利普斯以一貫支持總統拜登的政策立場而聞名，且投票紀錄大多符合拜登的公共政策立場。在國會中，菲利普斯服務於外交事務委員會，特別關注中東、北非和中亞地區，以及小企業委員會。此外，他還是國會性少數(LGBT)平等核心小組、新民主黨聯盟和問題解決者核心小組的成員。

會面中，前民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)亦到場支持。楊安澤表示，如今國家需要重大改變來團結民眾，且川普(Donald Trump)重返白宮的可能性令人擔憂，或會重新導致針對亞裔的指責和暴力增加。他認為，菲利普斯是擊敗川普的最佳人選，且拜登因年齡問題失去了大量支持，因此民眾需要更多選擇。

2018年，菲利普斯首次當選明尼蘇達州國會眾議員，擊敗了連任六屆的共和黨議員保爾森(Erik Paulsen)，成為1958年以來第一位贏得該席位的民主黨人。此後，他又兩次連任。本年早前，他宣布參選2024年總統選舉，挑戰現任總統拜登的民主黨提名。

同時到場的還有楊安澤前競選籌款人孫曉光等。