鄧龍 再任紐約州共和黨財委會共同主席

鄧龍再度被任命為紐約州共和黨財政委員會共同主席。(鄧龍提供)

紐約州共和黨 委員會(NYGOP)日前提名華裔企業家、美國華商會會長鄧龍為該黨財政委員會共同主席和紐約州共和黨主席特別顧問。鄧龍此前也曾擔任過這一職務。

鄧龍表示，共和黨人秉持保護中小企業利益、不懈努力進取和成就卓越的信念。在美國這個充滿機遇與挑戰的國家，移民者面臨著諸多困難，包括生存環境、語言溝通障礙和生活習性等。擁有一小片天地已經艱難，要在狹窄市場中取得成功更是困難重重。面對繁瑣稅務和經營規則，他們期待市府提供便利舉措。

他說，現在紐約市的經濟和治安比較糟，無證客的大量湧入加劇了城市的困境。他希望企業在未來可以有發揮空間，營造寬鬆的運營環境，並通過低利息、低稅收，讓企業商家去聘請更多的人，吸引世界各地的資金進來，包括宣揚亞裔 文化，他們必須為民生出發，務實地去做事。

鄧龍說，紐約州共和黨財政委員會設一名主席和四名共同主席。他在2014年曾擔任過這一職務，並當選為當時的共和黨全國黨代表。

共和黨全國副主席、紐約州共和黨主席考克思(E Cox)歡迎他加入團隊，成為紐約州共和黨的重要成員。他表示，在接下來的四年任中，將與團隊緊密合作，為明年大選後共和黨再度執政做出貢獻。

鄧龍為全美大型亞洲食品連鎖超市─中國城超市集團董事長兼CEO。33年前，他懷揣100多美元只身來到美國打拼。他和許多人一樣，在創業初期經歷了各種波折與磨難。但他始終不輕言放棄，在不斷沈澱與厚積薄發中摸索出成功的模式與路徑，創辦美國龍勝行。該公司至今，業務遍布全美近30個州，為數千名員工創造了就業機會。