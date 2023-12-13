曲怡文展問政成果 明年將力促公民參與

代表布碌崙8大道、班森賀等華社的第17選區州參議員曲怡文。(記者顏潔恩／攝影)

代表布碌崙 (布魯克林)8大道、班森賀等華社的第17選區州參議員 曲怡文12日舉行記者會，展望明年的工作，除爭取推動紐約州銷售電單車的商店必須加強消防安全預防措施等幾項重要提案的通過外，她也將利用各種途徑接觸選區內的各年齡層民眾，促進公民參與。

曲怡文是布碌崙區首位華裔女性州參議員，她說，2023年的工作生態就是前半年在州議會會期內，後半年則回到布碌崙南區，她在州府奧伯尼(Albany)參與的提案共有169個，由她本人發起的有31個，其中六個已簽署成法案；可圈可點的成就包括主導了將3000萬元經費分配給亞太裔社區、邀請100名亞裔 選民參觀州議會大廈，了解州府運作等。

曲怡文表示，過去區內沒有將華人的立法需求當成重點的議員，她很榮幸成為布碌崙南區的聲音後，打破這個窘境；但她也強調自己的亞裔移民選區族裔多元化，除華人外，也有來自中亞、南亞的亞裔，她都竭盡所能解決大家的問題，為社區帶來最大的資源。

曲怡文作為前眾議員白彼得(Peter Abbate)的幕僚長服務社區長達十年，從職員到現在當選成州參議員，她指出最大的差別就是立法優先事項的關注；她現在所在的委員會，使她更關注教育、小商家和勞工法方面的維權，當與選民溝通後，會聽取他們的需求，繼而與在州府的律師團隊協商，從立法上找到全面的切入點，提出成為法案。

展望2024年，曲怡文表示將會努力推動紐約州銷售電單車的商店必須加強消防安全預防措施、以及允許高中生免費考取大學預修課程考試的「AP for All」提案；她還將設計一個令高中生提高公民參與的項目，提醒他們，就算是青少年，依然在政府的決策過程中擁有強大的話語權。

至於其他年齡層的選民，她也會通過參與社區活動、走訪當地小商家、打電話和敲門等途徑擴大接觸；她認為若政府與人民之間有順暢的溝通管道，許多矛盾便不必激化成走上街頭抗議的地步。