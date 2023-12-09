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劉醇逸提案 要求候選人宣誓所填背景資料

記者邢易霖／紐約報導
劉醇逸提出一項新的提案，旨在強化紐約州的候選人信息披露法，提案要求候選人就其所寫的背景信息進行宣誓，否則將面臨偽證罪的處罰。(記者邢易霖／攝影)
劉醇逸提出一項新的提案，旨在強化紐約州的候選人信息披露法，提案要求候選人就其所寫的背景信息進行宣誓，否則將面臨偽證罪的處罰。(記者邢易霖／攝影)

州參議員劉醇逸、州眾議員斯立提(Gina Sillitti)、聯合選民維權組織Common Cause New York等8日召開集會，希望民眾支持一項由他們提出的新的提案，該提案將強化紐約州的候選人信息披露法，要求候選人就其所寫的背景信息進行宣誓，否則將面臨偽證罪的處罰。

集會在前聯邦眾議員桑托斯(George Santos)位於皇后區的國會辦公室外舉行，桑托斯上周因向選民謊報背景而被驅逐國會。桑托斯於2022年首次當選國會眾議會第三選區議員，他在整個競選過程中對自己的就業經歷、教育和血統作了虛假陳述，引起人們的廣泛關注。

集會在前聯邦眾議員桑托斯(George Santos)位於皇后區的國會辦公室外舉...
集會在前聯邦眾議員桑托斯(George Santos)位於皇后區的國會辦公室外舉行。(記者邢易霖／攝影)

該提案由州眾議員斯立提和州參議員劉醇逸提出，將明確要求在紐約州競選任何民選職位的候選人，簽署一份宣誓聲明，申明其服兵役情況、就業經歷、教育背景、當前居住地以及該居住地是否符合所競選職位的居住要求。

根據提案，宣誓聲明將在候選人提交聯署簽名或其他文件的15天後，公布在選舉委員會網站上，以確保公眾和媒體有充分的時間，在選舉日之前調查候選人聲明的真實性。

如果候選人未能提供聲明，他上報的背景則將與其他候選人的宣誓聲明一起公布。此外，不提交聲明將被處以最高1000元的罰款，每多一天不提交聲明，將再額外罰款25元，提案規定，任何罰款都不能從競選資金中支付。

劉醇逸表示，為了捍衛民主，民選職位的候選人和其他人一樣，都應當把自己視為在申請一份工作。然而，桑托斯卻奢望他的職位，可以使他像一個普通的騙子一樣撒謊、欺騙和欺詐美國人民的權利，「我們的措辭和背調至關重要，公眾有權相信那些尋求代表他們的人的真實性。」

州眾議員斯立提表示，桑托斯在競選公職時對他各個方面的履歷都撒了謊，這樣做不僅破壞了公眾對政治制度的信任，而且使他們在在國會中，近一年的時間裡沒有任何代表。她希望與劉醇逸共同合作，使選民恢復對政治進程的信任，並確保候選人對他們在競選過程中的言論負責。

眾議員 就業 紐約州

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