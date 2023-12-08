國會第3選區議員補選 民主黨提名蘇奧齊

紐約州定於明年2月13日舉行國會第三選區議員補選，民主黨7日提名前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)作為候選人。(記者張心／攝影)

紐約州定明年2月13日舉行國會第三選區議員補選，民主黨 7日提名前眾議員 蘇奧齊(Tom Suozzi)作為候選人，共和黨 則仍在面試近20位參選者，預計將於下周公布最終人選。

納蘇郡(Nassau County)民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)、皇后郡民主黨領袖及國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)7日發表聯合聲明，宣布推選蘇奧齊作為特別選舉候選人，肯定其在過去多年擔任國會眾議員的穩定政績，希望蘇奧齊再次幫助民主黨拿下位於長島的第三選區。

雅各布斯表示，民主黨內部為競爭這一名額可謂「神仙打架」，他們為此不斷徵求州長霍楚(Kathy Hochul)的意見。據悉，蘇奧齊4日曾趕赴奧伯尼(Albany)同霍楚面談，向她闡明自己的從政綱領和競選戰略。

消息人士透露，蘇奧齊特別強調會支持墮胎權，並承諾在選戰中不會傷害民主黨聲譽。他還向霍楚表達歉意，為自己在去年州長競選中針對霍楚的一些言論做解釋。「我們進行了一番良好的對話，澄清了一些誤會。」蘇奧齊發表聲明稱，「在政治左右分裂的當下，我會提出中間溫和派理念協助州長工作。」

目前尚不清楚共和黨會推選哪位候選人迎戰蘇奧齊。根據納蘇郡共和黨發言人迪里(Michael Deery)的聲明，該黨將於下周公布最終人選，本周正在不斷面試20位參選人。迪里也強調，為避免再出現前眾議員桑托斯的造假事件，該黨已委託資深背景調查公司，對所有參選人作背景評估。

其中一名參選人格里洛(Philip Sean Grillo)，5日因妨礙官方程序重罪遭聯邦起訴。視頻顯示他於2020年1月6日參與國會暴亂時，即使他本人概不承認。

剛被逐出國會的桑托斯也不甘寂寞，他下台後在社交平台上異常活躍，甚至篤定「自己的繼任者一定是民主黨人」，即使不是民主黨，「也是一名偽裝成共和黨的民主黨人」。