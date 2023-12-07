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紐約客談／民心倒向葛謨 敲響亞當斯警鐘

紐約客談

本周發布的兩份民調，反映紐約市長亞當斯的支持率已跌落谷底。昆尼別克大學民調機構6日數據顯示，他的支持率下降到28%，打破了該機構25年來，對紐約市長民調的最低紀錄。這無疑打了「嘴硬」的市長一記耳光，因為就在面對5日美國脈動與民調公司的相似結果時，他曾嗤之以鼻說「根本不可信」。

但可不可信顯然已輪不到這位醜聞纏身的市長來評判。若是以數據來論證「失民心」不夠有力，那麼從民眾對「葛謨競選市長」這一新聞的強烈關注，或許更能彰顯人心盼望亞當斯盡早下台的情緒已飆至頂峰，「究竟誰來競選下一任紐約市長？」也頻頻衝上著X熱搜詞條。但這還不是最令亞當斯心塞的，眼看民主黨內部自己的支持率(24%)已跌至葛謨的一半(44%)，擺明了一旦兄弟老葛參選，自己甚至「活不過」2025年的黨內初選。

老臉打得生疼，不知亞當斯此時是否後悔，為了入駐白宮的政治野心拚命「圈錢」，結果動靜太大惹得聯邦調查局（FBI）都來查。在民調中，聯邦檢查和經費削減是亞當斯民意下降的關鍵，但如果更深層次來看，缺乏有說服力的明顯政績，才是他在眾人心中不及葛謨的關鍵。這也可以解釋為何女性選民在此番民調中都願意轉向葛謨，是因為拋開未定罪的性騷擾醜聞來看，葛謨的政治遺產在其下台後依舊惠及全州百姓，甚至在記者採訪中，仍不時能遇到「懷念新冠時每日直播的州長」的華人民眾、以及指著乾淨的長島海灘，誇讚葛謨治理有效的長島居民。

反觀亞當斯，上任兩年多來忙忙碌碌，但紐約客在意的治安、衛生、交通等問題，無論市府再怎麼包裝數據，居民一句「走在街上感受不到任何變化」，就說明了其施政能力的問題。畢竟市井巷陌的每一雙眼睛、每一顆民心、每一張選票，最終都會證明，政績才是一個政客最好的上位武器。

亞當斯 民調 葛謨

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