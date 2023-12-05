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紐約客談／獲桑托斯背書 該喜該憂？

紐約客談

因履歷造假和競選經費詐欺，1日被國會眾院兩黨議員聯手逐出國會的、原紐約第三選區國會眾議員桑托斯(George Santos)，3日在社媒X平台發文說，他將在未來紐約州為填補他的遺缺而舉行的特別選舉中，支持共和黨籍的前紐約市警薩普科(Mike Sapraicone)。

共和黨籍的桑托斯背書同黨參選人，順理成章。但在目前表態參選這一席位的，還有多位共和黨人，包括空軍退伍軍人克里(Kellen Curry)。而桑托斯背書的薩普科，曾一再抨擊桑托斯對其背景造假與撒謊，是十足的騙子。

薩普科在桑托斯被逐出國會以後，直言桑托斯在國會早就無所事事。他在X平台說，桑托斯被逐出國會，反映了第三選區選民的意願，因為他沒有真正代表這一選區。薩普科誓言以誠信為標桿，努力做好公職，為這一席位重添榮譽。這樣的宣示，欲與桑托斯畫清界線的用意十分明顯。

67歲的薩普科在皇后區出生長大，現居長島，1980年加入紐約市警局直至2000年退休，現為私營安保公司老闆，妻子為長島納蘇郡的州高等法院法官。

這樣強的法律領域背景，似與桑托斯格格不入。正面臨聯邦檢察官起訴的桑托斯，共和黨人個個唯恐避之不及，他現在要背書薩普科，恐怕是熱臉貼上冷屁股。

桑托斯對自己的臭名心知肚明，因此他在聲明中並未強調自己的「功績」，他申明背書的唯一理由，是薩普科募款能力強，也有選民基礎，是共和黨內唯一能擊敗民主黨籍的前國會眾議員蘇奧齊的人，只有他才能向民主黨證明，這一選區「由共和黨牢牢掌控」。

但薩普科不僅不領情，還急於與桑托斯畫清界線，因為這一選區原本就偏藍，在2020年總統大選中也是民主黨籍的拜登勝選。即使桑托斯在2022年紐約州的「小紅潮」中當選，這個選區也未變成「紅區」，頂多是一個搖擺區。現在桑托斯儼然已成票房毒藥，薩普科若沾上桑托斯，有百害而無一利。

共和黨 民主黨 長島

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