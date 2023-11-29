搶先市長向聯邦要經費 紐約市主計長遭諷

市主計長蘭德前往大華府向聯邦爭取無證客救援經費，遭市長亞當斯嘲諷「極左派在移民問題上慢半拍」。(市府提供)

市主計長蘭德(Brad Lander)28日前往大華府 ，向聯邦爭取無證客 救援經費，遭市長亞當斯 (Eric Adams)嘲諷，「極左派在移民問題上慢半拍」；與此同時，市府同日新開兩個無證客申請協助站，均由州府出資興建。

市長亞當斯近期深陷FBI調查、性騷擾起訴、幕僚貪腐等醜聞，他原訂前往大華府遊說聯邦爭取無證客經費的計畫，遲遲沒能再度推進。不知是否和市長提前有協商，市主計長蘭德28日啟程前往大華府，並在X(推特)上發布自己在火車上的照片，配文稱，「今天出發去首都，幫助啟動一個支持工人權利的投資者網絡，並倡導我們需要的資源和協調，以幫助新移民成為下一代紐約客。」

市主計長蘭德28日啟程前往大華府，並在X(推特)上發布自己在火車上的照片。(取自蘭德X)

這是蘭德首次前往華府爭取經費，他計畫會見拜登團隊的幾位核心成員。當被問及蘭德此行時，亞當斯在當日記者會上發表了一番嘲諷性評論，「我很高興他去了，他可終於去了。」亞當斯補充，「所有市級民代都應該去，畢竟無證客是影響市政的頭號問題。」

亞當斯本月對市政經費大幅度削減，遭到蘭德的猛烈批評，認為不應該「暗示」公眾，無證客是財政削減的根本原因，「他們只是部分原因，很多長期的財政赤字一直存在。」蘭德在兩周前發表聲明稱。

「蘭德是紐約市最聒噪的人。」亞當斯當時回應稱，「他怎麼不去大華府處理問題呢？」

市長亞當斯本計畫本月初在大華府展開系列經費遊說活動，但因為FBI突襲其首席募款幕僚的家宅調查，導致他緊急折返。他上周承認，這些遊說會議還沒有被重新安排，「但我期待著再去大華府，對移民危機展開對話。」

與此同時，州府的援助已經發揮功效。市府在28日宣布，已開設了兩個由州府資助的無證客申請協助站，請移民律師和工作人員為無證客辦理工作許可，幫助他們盡快進入紐約市勞工市場；兩個新中心分別位於哈林區和曼哈頓下城。