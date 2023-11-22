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挑戰金兑錫 陳熠角逐法拉盛40選區州眾議員

記者鄭怡嫣／紐約報導
陳熠(中)再度參選第40選區州眾議員，希望代表社區發聲。(陳熠提供)
陳熠(中)再度參選第40選區州眾議員，希望代表社區發聲。(陳熠提供)

兩年前曾參選皇后區第25選區市議員並得到第二高票的社區人士陳熠日前宣布，已提交申請，競選法拉盛第40選區州眾議員，在民主黨初選中挑戰現任金兑錫(Ron Kim)，望得到選民、社區僑領及商家等支持。

陳熠表示，從上次選舉結束到現在，自己仍持續收到各方政要領袖及社團組織支持，鼓勵他再次競選、為民服務，「我作為移民二代，十分懂得移民第一代的辛苦，希望通過自己的努力展示給大家看，我們是有機會通過高品質的教育，進入主流社會就業、創業，打造一個幸福、安穩的生活。我願意再戰一場，競選法拉盛40選區州眾議員，為大家發聲。」

陳熠參選第40選區州眾議員。(陳熠提供)
陳熠參選第40選區州眾議員。(陳熠提供)

陳熠在2021年首度參選艾姆赫斯特(Elmhurst)第25選區市議員，得票率排在第二，之後他曾宣布參選第40選區州眾議員，不過在去年2月則因「家人需要更多陪伴時間」為由退選。此後在初選中，另一名華裔候選人趙靖桉，以62票之差不敵金兑錫。

陳熠目前為法拉盛大聯盟副主席、皇后郡青年民主黨亞太裔核心小組創會成員等，幫助助選各級議員、司法、學委及社委代表，並長期在社區為長者爭取福利，為小商家、婦女、仇亞犯罪受害者、新移民學生、小房東等維權抗議，也與不同族裔合作來開展工作，為華裔在主流社會爭取一席地位。

陳熠表示，「將為社區贏回這11年來一直失去的領導力」，他提倡支持警察、修改保釋法、反對社區建遊民所，他支持在社區建立更多可負擔公寓和老人住房，也支持維護小房東權益、特殊高中、擴大天才班項目、發展小商業經濟並為華裔社區爭取更多政府部門項目，嚴懲罪犯和解決槍枝氾濫問題等，「我們法拉盛社區需要一位溫和、聽民意、且有常識的民選代表，而不是一名極其極端左派的政客。」

對於現任金兑錫，他則表示他在位11年來推動的立法和提案與華人社區的利益與理念不符，其中包括減少警力、支持保釋改革及清白法案等。此外，他支持大麻合法化、性行業合法化、推動法拉盛巴士專用道並禁止私家車通行的立場也「極其傷害社區」，「為解決當前民眾飽受保釋法的不當、遊民氾濫等問題侵擾，社區民眾急需一位強而有力的候選人推動立法」。

法拉盛 眾議員 華裔

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