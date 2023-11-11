共和黨商人福克斯猝逝 布碌崙政壇震驚

共和黨籍商人福克斯，曾多次競選布碌崙南區官職。 (本報檔案照)

曾先後在布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉參選市議員、州參議員 的共和黨 籍商人福克斯(Brian Fox)，因曾一度險勝政治老手紀思庭(Justin Brannan)而名聲大噪，9日驚傳在睡夢中去世，消息一出令布碌崙政治圈震驚不已。

福克斯數年前以政治新手的身分活躍當地政治圈，先後挑戰當時競選連任的紀思庭、以及郭納德(Andrew Gournades)的第26選區州參議員一職；雖兩次都未闖關成功，但在第43選區市議員選舉中，紀思庭僅以幾十票之差險勝，該選區差點翻紅，也因此次選舉他的名字在社區中傳開來。

9日他的政治好友、曾競選市議員的麥克彼(Liam Ambrose McCabe)，9日突然在臉書上宣布福克斯去世的噩耗，並未對死因多做解釋，只提到他是在家裡、睡夢中過世的。

麥克彼回憶道，身材魁梧的福克斯比真人大小的泰迪熊(Teddy Bear)還大隻，兩年前因對社區所見所聞感到失望，原本只是普通社區市民，但最終決定參與政治；他一次近乎的勝利震驚了當地政治圈，也因此結交了無數好友和粉絲，自此跟隨著他。

麥克彼說，8日晚才和福克斯通過電話，當時兩人還談到了未來，福克斯一如既往地愛開玩笑，結束通話前還說自己轉一圈再回來(Circle Back)，沒想到一日後竟是永別，對他的去世感到震驚和悲痛，「我和我的妻子都以跟他為好友相稱而感到幸運，他已成為我們的家人，他的熱情和熱愛總是令身邊的人感到由衷喜悅，兄弟，我們將永遠銘記你。」