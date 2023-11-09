劉巧怡 當選北罕普斯狄首位亞裔鎮議員

劉巧怡成為北罕普斯狄鎮歷史上，首位華裔和亞裔鎮議員。 (劉巧怡提供)

普選日結束，劉巧怡成為北罕普斯狄鎮(North Hempstead)歷史上首位華裔 和亞裔 鎮議員；劉巧怡表示，她並不是為了創造歷史，而是為了代表所有背景的居民，為他們更好地服務。

劉巧怡參選的該鎮第四選區，亞裔人口超過50%，包含新海德公園(New Hyde Park)、曼哈塞丘(Manhasset Hills)、赫里克(Herricks)等地。截至8日晚間，參選長島 納蘇郡(Nassau County)主要市鎮之一北罕普斯狄鎮議員的劉巧怡，以57.87%得票率及4793票，戰勝對手古納里(James Gounaris)。

劉巧怡表示，這個勝利不僅關乎她個人，也關乎所有人。「這是北罕普斯狄鎮239年歷史中首位華裔議員的當選，反映了該市多元化人口的變化，我期待利用我的職位為整個社區帶來積極的變革，代表所有背景的人。」

雖然創造了歷史，劉巧怡表示這不是她參選的主要目的，「我參選是因為我希望我的鄰居感到他們在政府中有訪問和代表權。長期以來，我們的社區一直覺得自己沒有發聲權。我答應成為他們的代表，履行這個承諾。」

普選日結束，劉巧怡成為北罕普斯狄鎮(North Hempstead)歷史上首位華裔和亞裔鎮議員；劉巧怡表示，她並不是為了創造歷史，而是為了代表所有背景的居民，為他們更好地服務。(劉巧怡提供)

劉巧怡2011年從皇后區森林小丘搬到長島新海德公園後，開始擔任志願者，最初在當地家長教師協會，「我想參與社區，參與兒子的成長」，她是北罕普斯狄鎮華人協會成員、納蘇郡亞裔諮詢委員會副主席、赫里克華人協會(Herricks Chinese Association)創辦人及主席，也是棒球教練和女童軍義工。2021年，她任州眾議員斯立提(Gina Sillitti)辦公室社區聯絡員後，繼續幫助社區。

大頸居民羅維宗表示，長島終於出了第一位華裔民選官員 ，「之前她已經服務於州眾議員辦公室，所以對社區特別是亞裔社區本來就非常熟悉，現在還當選了第四區鎮議員，相信她能夠和鎮長合作，將本地區做得更好更安全」。