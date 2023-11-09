輸紀思庭 李凱健：將繼續服務社區

李凱健承認敗選，表示將繼續從事公共服務。(李凱健推特)

在47市議員選區的選舉中，根據市選舉委員會的數據，在清點了97.76%的選票後，民主黨 候選人紀思庭(Justin Brannan)以58.16%對36.18%的得票率戰勝共和黨候選人李凱健(Ari Kagan)。雖然敗選，李凱健表示，他將繼續從事公共服務。

紀思庭將選舉成功歸結為勤奮工作，他說光是他自己就敲了3000戶家庭的門，他從來沒敲過那麼多門。他還認為這是一場艱難的選舉，他說他的團隊全身心地投入到選舉中，想方設法將選民聚集到一起。

與此同時，李凱健在對支持者的講話中說，他要衷心感謝所有支持者，他說自己是一個非常非常幸運的人，儘管選舉沒有以他希望的方式結束，但他至少已經竭盡全力地付出過。

李凱健說，他在競選活動中討論的話題，比如公共安全、教育 和降低稅收對每一個普通的紐約人都非常重要。他說，「我熱愛這份工作，我熱愛公共服務，我不會離開」。

李凱健發表推文說，雖然沒有取得預想的結果，他還是為自己的競選活動感到驕傲。他說通過競選活動，他傳達出了有力的信息，南布碌崙 堅定地支持執法部門，降低稅率以及採取擇優錄取的教育系統。

李凱健強調，南布碌崙已經準備好發生變革，已經準備好傾聽新的訊息。