史島選情平靜 現任民代均勝選

史島市議員、市議會少數黨領袖博萊利順利連任。(取自博萊利推特)

雖然布碌崙 在7日舉行的市議會普選中有幾個選區競爭激烈，但史泰登島 的選舉日卻顯得很平靜，這次進行選舉的公職，從市議員到地區檢察官，都是現任民代獲得順利連任，只有一個市議員選區小有波瀾。

在史島北灘的49選區，市議員漢克斯(Kamillah Hanks)面對第三黨候選人沙馬爾(Ruslan Shamal)的挑戰。不過，截至8日凌晨，漢克斯已獲得超過80%的選票，成功連任。非洲裔的漢克斯感謝選民的支持，她認為，選舉結果顯示她過去多年來的努力得到選民的認可。

市議員卡爾順利連任。(取自卡爾推特)

史島其他民選官員都在沒有人挑戰的情況下成功連任，其中包括民主黨籍的史島檢察官麥文瀚(Michael McMahon)，南灘(South Shore)51選區共和黨 籍議員博萊利(Joseph Borelli)和中島區的共和黨籍現任議員卡爾(David Carr)。

史島檢察官麥文瀚順利連任。(麥文瀚推特)

麥文瀚在當選後說，不論是警員、消防員、急救員，或只是普通民眾，他都會一視同仁給與支持，他還承諾將繼續推行基於常識(Common Sense)的打擊犯罪政策。

市議員漢克斯順利連任。(取自議員網站)

市議員博萊利對自己獲得選民信任表示欣慰，他說他的職責是服務選民，而不是確保有人在競選中站出來挑戰他，選民的信任將激勵他更安心地照顧選區內的民眾。市議員卡爾說，能獲得選民的信任是一項至高無上的榮譽，在服務民眾上他從未掉以輕心。

三名成功連任的市議員將有兩年的任期，直至2025年的市議員競選。史島地區檢察官麥文瀚的任期是四年，直至2027年。