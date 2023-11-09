莊文怡確定當選 譚瑩瑩、維樂培恭喜

43選區市議員競爭落下帷幕，譚瑩瑩認輸。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)華社最為關注的市議會第43選區市議員競選，選舉日當天點算票數不久後，民主黨候選人莊文怡便確定出線，最終以近59%的得票率勝選；華裔共和黨候選人譚瑩瑩、保守黨候選人維樂培(Vito LaBella)目前在各自的社群媒體 上承認敗選，同時也公開恭喜莊文怡獲選，祝福在市議會的工作中一切順利。

「儘管結果不如所願，但民主已經發言，我向獲得勝利的對手表示真誠的恭喜」，譚瑩瑩表示，要銘記紐約市 由各種不同的聲音、觀點所組成，各黨之間仍要攜手合作，一起面對和解決苦難；在未來前進的路上，她承諾還是會盡其所能繼續服務社區，「我相信團結、合作以及妥協所帶來的潛力，將創造一個更強大的紐約市。」

43選區市議員競爭落下帷幕，維樂培認輸。(本報檔案照)

維樂培則在臉書發文，從第43選區的選民、到身邊的家人和朋友，他想向這些人傳達最深的感謝，「雖然最終的結果不是勝利，但絕對也不是慘敗」；他過去便在競選活動中不停強調，「我哪裡也不會去的」，接下來社區還有很多工作要做，他也承諾會以其他方式繼續奮鬥，捍衛公眾安全、改善紐約市的發展。

維樂培再次強調自己的理念，堅信在勞動付出並搭建好溝通橋梁的工作下，這座城市將愈變愈好；他也在文中直接標籤莊文怡，恭喜她獲勝、也在接下來的工作中取得好運，成為市議會中具有常識性的聲音和代表。