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馬泰續任第1選區市議員 慶功宴答謝社區

記者張心、劉梓祁／紐約報導
馬泰於7日連任第一選區市議員，同支持者開心合影。(記者張心／攝影)
馬泰於7日連任第一選區市議員，同支持者開心合影。(記者張心／攝影)

紐約市第一選區市議員選舉的馬泰(Christopher Marte)在7日的市議會普選中戰勝華裔共和黨候選人丘海倫，獲得連任，他當日晚在曼哈頓華埠宣布勝選並舉行慶功宴，近百名社區人士參會；馬泰在會上感謝華裔對他的支持，承諾將改善公共安全、提供更多平價屋、振興小商家復興、確保街道清潔等民眾關心議題得到解決。但同時，丘海倫並未認輸。

由於第一選區在過去至少32年內均由民主黨議員領導，且區內多數選民註冊為民主黨人，此次選舉在開始前便被多方預測為將由馬泰方取勝。根據選舉委員會截止7日晚間9時50分已開出的94%的選票，馬泰共得票逾8000張，得票率68%，與共和黨候選人丘海倫(Helen Qiu)逾3000張得票數拉開差距，順利當選。

馬泰在慶功宴上表示，他很高興再度能夠服務社區，自己在過去近兩年中，將華埠從一個「鬼城」(Ghost Town)帶回為一個生機勃勃的社區，不僅有豐富多彩的文化遊行，也有絡繹不絕的各國遊客。

「非常感謝大家對我的支持和信任，我會繼續為第一選區服務。」馬泰表示，他關心平價屋的建設，會繼續幫助選區居民老有所依、老有所住。此外，他將繼續捍衛工人權利、提高民眾生活質量、改善社區衛生條件等，「過去兩年中，我和我的辦公室持續不斷的工作，未來我們會繼續保持幹勁和活力。」

馬泰於2021年獲選為第一選區市議員，選區包括華埠、下東城等華人聚集區。他此前為社區維權活躍人士，參與反對社區監獄興建等議題，因而為華人社區所熟悉。對於選民關心的治安和遊民問題，馬泰認為，解決的方案是充分恢復華埠社區的「人氣」，比如鼓勵小商家持久營業、歡迎遊客和市民來消費、建造更多的路燈和燈籠等，全面提高的華埠的吸引力，變為令民眾安全又舒適的生活基地。「我們持續與五分局合作，已經看到了犯罪數量的下降，未來我們將繼續為公共安全進行投資。」

儘管已經篤定敗選，丘海倫表示「大局」仍未決定，因支持者距離區域和郵寄選票等票數仍有待清點。針對本次選舉，她對所有支持者和志願者表示感謝，並希望華埠的市議員能成為社區的「保護者」，而非如現任議員般對核心問題「置若罔聞」。

對於此次極低的投票率，丘海倫認為是由於沒有足夠代表華人社區的候選人出現導致。她說，若有一位了解和熟悉社區事務和問題重點的參選人出現，會必然提高選民的投票熱情。

馬泰於7日贏得第一選區市議員席位，支持者集聚慶功宴。(記者張心／攝影)
馬泰於7日贏得第一選區市議員席位，支持者集聚慶功宴。(記者張心／攝影)
第一選區共和黨候選人丘海倫，表示選舉結果仍未確定。(記者劉梓祁／攝影)
第一選區共和黨候選人丘海倫，表示選舉結果仍未確定。(記者劉梓祁／攝影)
馬泰於7日贏得第一選區市議員席位，同支持者開心合影。(記者張心／攝影)
馬泰於7日贏得第一選區市議員席位，同支持者開心合影。(記者張心／攝影)

華埠 華人 投票

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